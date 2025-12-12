Обмеление Каспия и Арала: Токаев предлагает спасать моря совместными усилиями

Во время форума в Ашхабаде 12 декабря 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на проблемы трансграничного водопользования, экологическое состояние Аральского и Каспийского морей, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, особого внимания требует обеспечение водной безопасности.

"В условиях нарастающего дефицита воды ее сохранение и рациональное использование уже стали стратегическим, можно сказать, жизненно важным приоритетом для нашей страны и, полагаю, для других государств региона. Безотлагательных решений и мер требуют проблемы трансграничного водопользования, экологическое состояние Аральского и Каспийского морей. На наш взгляд, совместными усилиями на основе взаимных компромиссов можно было бы усилить эффективность Международного фонда спасения Арала. Этому способствовало бы приглашение России стать участником Фонда в качестве наблюдателя. Что касается Каспия, то при нынешних темпах обмеления этот опасный процесс может стать необратимым, что неминуемо вызовет цепную реакцию экологических, социально-экономических и даже политических последствий. Казахстан выступил с инициативой разработки специальной Межгосударственной программы, направленной на предотвращение разрушения экосистемы и обмеления Каспия. Призываем все мировое сообщество поддержать наши усилия по сохранению этого уникального водоема". Касым-Жомарт Токаев

Продолжая выступление, президент предложил создать Международную водную организацию в структуре ООН.

Так, Касым-Жомарт Токаев полагает, что развитие глобальной водной дипломатии требует тесной межгосударственной координации.

"В системе ООН нет специализированной структуры, сфокусированной исключительно на водных вопросах. Поэтому Казахстан предлагает создать Международную водную организацию, которая могла бы консолидировать все существующие мандаты различных организаций ООН. Оптимальным вариантом может стать преобразование межведомственного механизма UN-Water в полноценное специализированное агентство или организацию ООН. Реализация такой инициативы полностью соответствует Целям устойчивого развития ООН и, конечно, отвечает интересам всего международного сообщества. В апреле следующего года в Астане состоится Региональный экологический саммит, на котором Казахстан намерен запустить процесс международных консультаций по созданию глобальной водной организации. Уверен, благодаря общей политической воле критически важные вопросы водной повестки начнут решаться на системной основе, а не фрагментарно, как это происходит сейчас", – подчеркнул глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что Ашхабадский форум будет способствовать укреплению созидательного партнерства заинтересованных государств, придаст сильный импульс международным усилиям по построению справедливого миропорядка на основе взаимного доверия.

Кроме того, во время выступления глава государства подчеркнул, что Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту.