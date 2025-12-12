О формировании современной транспортно-логистической архитектуры всей Евразии высказался Токаев

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время форума в Ашхабаде заявил, что Казахстан придает должное значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, Казахстан модернизирует железнодорожную, портовую и автомобильную инфраструктуру с целью создания "бесшовной" транспортной системы. "Активно участвуем в разработке Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии с целью формирования устойчивых логистических маршрутов. Совместными усилиями мы в конечном счете сможем на взаимовыгодных условиях сформировать современную транспортно-логистическую архитектуру всей Евразии в тесном сотрудничестве с Россией, Китаем, Ираном, Турцией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и другими заинтересованными странами", – сказал президент. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев на форуме предложил спасать Арал и Каспий совместными усилиями.

