События

О формировании современной транспортно-логистической архитектуры всей Евразии высказался Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 17:06 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время форума в Ашхабаде заявил, что Казахстан придает должное значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, Казахстан модернизирует железнодорожную, портовую и автомобильную инфраструктуру с целью создания "бесшовной" транспортной системы.

"Активно участвуем в разработке Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии с целью формирования устойчивых логистических маршрутов. Совместными усилиями мы в конечном счете сможем на взаимовыгодных условиях сформировать современную транспортно-логистическую архитектуру всей Евразии в тесном сотрудничестве с Россией, Китаем, Ираном, Турцией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и другими заинтересованными странами", – сказал президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев на форуме предложил спасать Арал и Каспий совместными усилиями.

