Казахстан готовится к шторму: туманы и метели ожидаются 13 декабря
Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", северо-западный циклон на большей части республики сохранит неустойчивый характер погоды.
"Ожидается снег, на западе и юге осадки (дождь, снег), на западе страны прогнозируются сильные осадки", – предостерегают синоптики.
Кроме того, по стране прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра. На западе, севере, востоке, в центре страны – с метелью.
Также стоит обратить внимание, что в районе Алакольских озер области Жетысу ночью ожидается очень сильный ветер 30 метров в секунду и более.
Ранее метеорологи выступили с предупреждением: морозный антициклон покидает Казахстан, а на смену ему идет мощный циклон, который принесет настоящий хаос в погоду страны с 13 по 15 декабря 2025 года.