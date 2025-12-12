#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
520.02
608.79
6.57
Общество

Казахстан готовится к шторму: туманы и метели ожидаются 13 декабря

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 17:21 Фото: unsplash
Циклон атакует Казахстан. Снег, гололед и сильный ветер ожидаются в большинстве регионов страны в субботу, 13 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", северо-западный циклон на большей части республики сохранит неустойчивый характер погоды.

"Ожидается снег, на западе и юге осадки (дождь, снег), на западе страны прогнозируются сильные осадки", – предостерегают синоптики.

Кроме того, по стране прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра. На западе, севере, востоке, в центре страны – с метелью.

Также стоит обратить внимание, что в районе Алакольских озер области Жетысу ночью ожидается очень сильный ветер 30 метров в секунду и более.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 17:21
Алматы ждет недолгое тепло, а Астану и Шымкент – мощный штормовой ветер: погода на 13-15 декабря

Ранее метеорологи выступили с предупреждением: морозный антициклон покидает Казахстан, а на смену ему идет мощный циклон, который принесет настоящий хаос в погоду страны с 13 по 15 декабря 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Сильные осадки и метель обрушатся на Казахстан 13 ноября
17:29, 12 ноября 2025
Сильные осадки и метель обрушатся на Казахстан 13 ноября
Резкое похолодание, метель и туман ожидаются в 13 областях Казахстана
20:02, 06 декабря 2023
Резкое похолодание, метель и туман ожидаются в 13 областях Казахстана
Метель, туман и гололед ожидаются в Астане и ряде регионов 24 декабря
19:34, 23 декабря 2022
Метель, туман и гололед ожидаются в Астане и ряде регионов 24 декабря
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: