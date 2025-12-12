Ледяной джут накрыл степь в Мангистау: экологи бьют тревогу

Степные участки Мангистауской области, где обычно пасется домашний скот, оказались покрыты плотной ледяной коркой. Такое явление известно как джут – лед образуется после резких перепадов температур и закрывает доступ к траве, лишая животных естественного корма, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 декабря пишет местное издание Lada.kz



Председатель Регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбек Козыбаков отмечает, что ситуация вызывает серьезные опасения. По его словам, джут особенно опасен для домашнего скота, поскольку без подножного корма и без заранее заготовленного сена животные остаются фактически без пищи. Многие фермеры региона традиционно рассчитывают на зимний выпас и не формируют кормовые запасы.

Эксперт уточнил, что ледяная корка не просто скрывает траву – она блокирует кормовую базу полностью, вынуждая животных голодать. Если такие условия сохраняются долго, угрозу испытывают не только домашние животные, но и дикая фауна.

Козыбаков напомнил о тяжелой зиме 1992-1993 годов, когда из-за джута и суровых морозов в регионе исчезли джайраны – их популяцию тогда так и не удалось восстановить.

По словам эколога, при длительном сохранении льда последствия могут затронуть всю степную экосистему: растения не смогут пробиться через ледяной покров, а травоядные – найти корм. В научных трудах джут неоднократно описывали как одно из наиболее разрушительных природных явлений для сельского хозяйства и степных территорий.

Специалисты рекомендуют внимательно отслеживать изменения погоды и, при возможности, переводить животных туда, где лед менее плотный или частично разрушен ветром. Однако такие меры, по словам экспертов, не всегда позволяют избежать последствий.

А ранее британский фотограф показал "инопланетные" пейзажи Мангистау.

