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Нашествие клещей в Атырауской области: крестьяне бьют тревогу из-за угрозы массовой гибели скота

Нашествие клещей, клещи, Атырауская область, массовая гибель скота, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 12:09 Фото: житель Атырауской области Бек Капуанов
В Курмангазинском районе Атырауской области наблюдается настоящее нашествие клещей. Насекомые буквально съедают сайгаков и уже перешли на домашний скот, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Фермеры Курмангазинского района сняли ужасающие кадры, на которых молодой сайгак полностью покрыт клещами и настолько ослаблен, что не может встать. Местные жители обеспокоены тем, что дикие парнокопытные стали основными разносчиками опасных клещей, и если не принять срочные меры, массовая гибель домашних животных не заставит себя долго ждать.

"Это настоящая беда, с которой мы остались один на один. Ни акимат, ни ветеринарная служба нам не помогают. Я звонил им, но на телефоны они не отвечают. Клещи начали атаковать животных еще зимой, и тогда мы боролись с ними за счет собственных средств, проводя вакцинацию. Один укол стоит 11 тысяч тенге. Сейчас ситуация вышла из-под контроля. Животные беременные, их сейчас нельзя вакцинировать. Приходится обрабатывать их специальными растворами с помощью опрыскивателя или мойки под давлением, но буквально через день клещи снова появляются. Лошади уже начали погибать. Мы переживаем за остальных животных. В этом году дождей почти не было. Пыль, а ведь наш район обеспечивает всю область мясом. Почему местные власти не обращают на нас внимание? Мы хоть как-то перебиваемся, а у некоторых людей нет денег даже на это", – жалуется сельчанин Бек Капуанов.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментариями к советнику акима Курмангазинского района Ернару Борангалиеву. По его словам, ситуация находится под контролем, массового нашествия клещей нет, и число гибнущих сайгаков значительно меньше, чем утверждают фермеры в соцсетях.

"Сегодня выезжает рабочая группа, в числе которой специалисты из Атырау и Астаны в село Азгыр Курмангазинского района, откуда поступил сигнал. Также к нам направляется специальный отряд из Западно-Казахстанской области, который будет заниматься сбором погибших сайгаков для дальнейшего уничтожения. На самом деле ситуация не так страшна, как ее пытаются представить фермеры. Да, животные погибают, клещи есть, но их гораздо меньше, чем это кажется", – отметил Ернар Борангалиев.

Похожая ситуация произошла в одном из регионов Казахстана летом 2024 года. Тогда мы писали, что сельчане Бухар-Жырауского района Карагандинской области обвинили чиновников отдела ветконтроля и специалистов противоэпизоотического отряда в бездействии из-за гибели скота от неизвестной болезни.

3 марта 2025 года Zakon.kz сообщал, что в Актюбинской области введен карантин из-за вспышки опасной инфекции среди домашних животных.

Между тем в регионах Казахстана начали борьбу с энцефалитными клещами. 

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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