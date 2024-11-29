Снег и мороз: прогноз погоды на неделю в Алматы
По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Баян Канаевой, непогода проявится в виде дождя, который перейдет в снег.
"Южный циклон вчера находился на юге Каспийского моря, сегодня он расположился над районами Таджикистана, Узбекистана и на юге республики. В ближайшие дни связанные с ним активные фронтальные разделы вызовут осадки сначала преимущественно в виде дождя, затем – переход в снег в Алматы и Алматинской области", – рассказала синоптик.
Специалист добавила, что также ожидаются гололед и туманы.
30 ноября: переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +8+10°C.
1 декабря: облачно, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +3+5°C.
2 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +3+5°C.
3 декабря: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно снег), туман, на дорогах – гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +1+3°C.
4 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +2+4°C.
5-6 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +3+5°C.
Ранее специалисты предупреждали казахстанцев о неустойчивом характере погоды на большей части страны с 30 ноября по 2 декабря 2024 года.