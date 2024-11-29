Снег и мороз: прогноз погоды на неделю в Алматы

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней. Согласно данным Гидрометцентра, в выходные в южной столице атмосферный фронт изменит погоду – начнутся осадки, а температура понизится.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Баян Канаевой, непогода проявится в виде дождя, который перейдет в снег.

"Южный циклон вчера находился на юге Каспийского моря, сегодня он расположился над районами Таджикистана, Узбекистана и на юге республики. В ближайшие дни связанные с ним активные фронтальные разделы вызовут осадки сначала преимущественно в виде дождя, затем – переход в снег в Алматы и Алматинской области", – рассказала синоптик.

Специалист добавила, что также ожидаются гололед и туманы.

30 ноября: переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +8+10°C.

1 декабря: облачно, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +3+5°C.

2 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +3+5°C.

3 декабря: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно снег), туман, на дорогах – гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +1+3°C.

4 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +2+4°C.

5-6 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +3+5°C.

Ранее специалисты предупреждали казахстанцев о неустойчивом характере погоды на большей части страны с 30 ноября по 2 декабря 2024 года.