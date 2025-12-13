#Казахстан в сравнении
События

В Западно-Казахстанской области задержан организатор интернет-магазина наркотиков

наркопреступность, полиция, ЗКО, наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 12:13 Фото: Polisia.kz.
В рамках операций "Дармек" и "Правопорядок" в Западно-Казахстанской области сотрудники полиции остановили работу интернет-магазина по продаже наркотиков. Задержанным оказался иностранный гражданин 1997 года рождения, передает Zakon.kz.

Мужчину арестовали в арендованном коттедже. При досмотре у него обнаружили два свертка с порошкообразным светло-коричневым веществом. В ходе обыска также изъяты мобильный телефон iPhone 11 и ноутбук Acer, которые, предположительно, использовались для противоправной деятельности.

"Экспертиза показала, что изъятое вещество – мефедрон – общим весом 2,62 грамма. По данному факту начато досудебное расследование. Полиция продолжает следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств дела и возможных соучастников", – сообщает пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области.

Ранее сообщалось, что в Алматы с начала года выявлено порядка 600 наркопреступлений, более 260 из которых связаны со сбытом запрещенных веществ.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
