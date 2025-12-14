#Казахстан в сравнении
События

В Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение на 15 декабря

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 17:20 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Алматы, Шымкенте и 14 регионах Казахстана на понедельник, 15 декабря, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидается гололед.

В Алматинской области на севере, юге и в горных районах ожидается туман.

В Алматы временами туман, утром и днем гололед.

В Шымкенте ночью и утром временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Скорость ветра 15-20 м/с.

В Конаеве временами туман, утром и днем гололед. Скорость ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области ночью на юге и в горных районах сильные осадки (дождь, снег), днем сильный снег. Ночью низовая метель, гололед, днем на юге низовая метель и гололед. На юге туман. Скорость ветра 15-28 м/с.

В Туркестане ночью осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Скорость ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области на востоке и юге ожидается гололед.

В Костанае снег, метель. Скорость ветра 15-23 м/с.

В Мангистауской области ночью на западе, севере и востоке снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Скорость ветра 15-20 м/с.

В Актау ночью снег, низовая метель, гололед. Скорость ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области ночью метель, днем на севере, западе и в центре низовая метель. Скорость ветра 15-28 м/с.

В Актобе низовая метель. Скорость ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на севере, юге и востоке снег, метель. Скорость ветра 15-28 м/с.

В Уральске снег, метель. Скорость ветра 15-28 м/с.

В Жетысу днем в горных районах снег, временами сильный снег, гололед, низовая метель. На западе, в центре и горных районах туман. Скорость ветра 15-20 м/с.

В Талдыкоргане утром и днем туман.

В Жамбылской области временами туман.

В Таразе временами туман, гололед. Скорость ветра 15-20 м/с.

В Павлодаре снег, метель, гололед. Скорость ветра 15-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на востоке, юге и в центре снег, метель, гололед. Днем осадки (преимущественно снег), на севере и юге сильные осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На севере, востоке и юге туман. Скорость ветра 15-28 м/с.

В Усть-Каменогорске днем осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Скорость ветра 15-20 м/с.

В области Абай ночью снег, метель, гололед. Днем осадки (преимущественно снег), на севере и юге сильные осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На севере и юге туман. Скорость ветра 15-28 м/с.

В Семее утром и днем осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Скорость ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области на севере, юге и востоке снег, низовая метель. Скорость ветра 15-28 м/с.

В Атырау ветер 15-18 м/с.

В Кызылординской области на севере и в центре небольшие осадки (преимущественно снег), гололед, метель. Скорость ветра 15-23 м/с.

В Кызылорде ветер 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается гололед.

В Петропавловске снег, метель, гололед. Скорость ветра 15-25 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 15 декабря.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
