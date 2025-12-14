В Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение на 15 декабря
В Астане ожидается гололед.
В Алматинской области на севере, юге и в горных районах ожидается туман.
В Алматы временами туман, утром и днем гололед.
В Шымкенте ночью и утром временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Скорость ветра 15-20 м/с.
В Конаеве временами туман, утром и днем гололед. Скорость ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской области ночью на юге и в горных районах сильные осадки (дождь, снег), днем сильный снег. Ночью низовая метель, гололед, днем на юге низовая метель и гололед. На юге туман. Скорость ветра 15-28 м/с.
В Туркестане ночью осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Скорость ветра 15-20 м/с.
В Костанайской области на востоке и юге ожидается гололед.
В Костанае снег, метель. Скорость ветра 15-23 м/с.
В Мангистауской области ночью на западе, севере и востоке снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Скорость ветра 15-20 м/с.
В Актау ночью снег, низовая метель, гололед. Скорость ветра 15-20 м/с.
В Актюбинской области ночью метель, днем на севере, западе и в центре низовая метель. Скорость ветра 15-28 м/с.
В Актобе низовая метель. Скорость ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области на севере, юге и востоке снег, метель. Скорость ветра 15-28 м/с.
В Уральске снег, метель. Скорость ветра 15-28 м/с.
В Жетысу днем в горных районах снег, временами сильный снег, гололед, низовая метель. На западе, в центре и горных районах туман. Скорость ветра 15-20 м/с.
В Талдыкоргане утром и днем туман.
В Жамбылской области временами туман.
В Таразе временами туман, гололед. Скорость ветра 15-20 м/с.
В Павлодаре снег, метель, гололед. Скорость ветра 15-28 м/с.
В Восточно-Казахстанской области ночью на востоке, юге и в центре снег, метель, гололед. Днем осадки (преимущественно снег), на севере и юге сильные осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На севере, востоке и юге туман. Скорость ветра 15-28 м/с.
В Усть-Каменогорске днем осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Скорость ветра 15-20 м/с.
В области Абай ночью снег, метель, гололед. Днем осадки (преимущественно снег), на севере и юге сильные осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На севере и юге туман. Скорость ветра 15-28 м/с.
В Семее утром и днем осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Скорость ветра 15-20 м/с.
В Атырауской области на севере, юге и востоке снег, низовая метель. Скорость ветра 15-28 м/с.
В Атырау ветер 15-18 м/с.
В Кызылординской области на севере и в центре небольшие осадки (преимущественно снег), гололед, метель. Скорость ветра 15-23 м/с.
В Кызылорде ветер 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидается гололед.
В Петропавловске снег, метель, гололед. Скорость ветра 15-25 м/с.
Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 15 декабря.