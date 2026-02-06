#Казахстан в сравнении
События

Сильный шторм накроет РК: синоптики предупредили жителей Астаны, Алматы и 16 областей

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 21:34 Фото: Zakon.kz
В Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 16 областях Казахстана объявили на 7 февраля штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью в Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер западный, ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидаются снег, низовая метель, гололед.

Ночью в горных районах области Жетысу ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке, в центре, горных районах временами туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане временами ожидаются туман, гололед.

На западе, севере, юге Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке области Улытау ожидаются снег, низовая метель. На севере, в центре области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель. На дорогах гололедица. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидаются снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Гололед. На севере, юге, в горных районах области временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юге области порывы 15-20 м/с. В Алматы временами ожидаются гололед, туман. В Конаеве временами гололед, туман.

Ночью на юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на юге, востоке, в горных районах области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Временами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с, днем в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман, днем гололед.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ожидаются туман, гололед.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ночью и утром туман.

На севере, юге, востоке Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

В центре, на севере, юге Кызылординской области ожидаются гололед, туман. В Кызылорде временами ожидаются гололед, туман.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На западе, севере, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, утром и днем на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами ожидается туман.

Ночью в области Абай ожидаются снег, метель, гололед, на востоке, юге области временами сильный снег, днем на севере, востоке, юге области ожидаются снег, метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Семее ночью и утром ожидаются снег, метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед, на западе, севере области временами сильный снег. Ночью и утром на юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере, юго-востоке области 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-восточный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

В Астане ночью ожидаются снег, низовая метель. На дорогах гололедица.

Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер западный, ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее казахстанцам рассказали о погоде на субботу, 7 февраля 2026 года. Подробнее можно узнать здесь.

