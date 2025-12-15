#Казахстан в сравнении
Общество

Ко Дню Независимости телебашня Алматы засияла в новом свете

Проект архитектурной подсветки телевизионной башни, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 21:32 Фото: акимат города Алматы
В Алматы ко Дню Независимости Казахстана завершили проект архитектурной подсветки телевизионной и радиовещательной 200-метровой башни, расположенной в Бостандыкском районе на пересечении улиц Сатпаева и Желтоксан, сообщает Zakon.kz.

Обновленное освещение подчеркнуло уникальную конструкцию одной из самых узнаваемых инженерных доминант города, превратив телебашню в выразительный акцент вечернего облика мегаполиса.

Фото: акимат города Алматы

Теперь объект стал не только функциональной частью городской инфраструктуры, но и важным элементом современной архитектурной иллюминации Алматы.

Фото: акимат города Алматы

В рамках проекта выполнен комплекс работ, включающий монтаж современных световых прожекторов, прокладку новых кабельных линий, а также установку системы интеллектуального управления освещением, позволяющей создавать различные световые сценарии.

Ранее сообщалось, что не всю пиротехнику в Казахстане смогут использовать как и когда захотят.

Аксинья Титова
