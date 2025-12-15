Ко Дню Независимости телебашня Алматы засияла в новом свете
Фото: акимат города Алматы
В Алматы ко Дню Независимости Казахстана завершили проект архитектурной подсветки телевизионной и радиовещательной 200-метровой башни, расположенной в Бостандыкском районе на пересечении улиц Сатпаева и Желтоксан, сообщает Zakon.kz.
Обновленное освещение подчеркнуло уникальную конструкцию одной из самых узнаваемых инженерных доминант города, превратив телебашню в выразительный акцент вечернего облика мегаполиса.
Фото: акимат города Алматы
Теперь объект стал не только функциональной частью городской инфраструктуры, но и важным элементом современной архитектурной иллюминации Алматы.
Фото: акимат города Алматы
В рамках проекта выполнен комплекс работ, включающий монтаж современных световых прожекторов, прокладку новых кабельных линий, а также установку системы интеллектуального управления освещением, позволяющей создавать различные световые сценарии.
