Ко Дню Независимости телебашня Алматы засияла в новом свете

В Алматы ко Дню Независимости Казахстана завершили проект архитектурной подсветки телевизионной и радиовещательной 200-метровой башни, расположенной в Бостандыкском районе на пересечении улиц Сатпаева и Желтоксан, сообщает Zakon.kz.

Обновленное освещение подчеркнуло уникальную конструкцию одной из самых узнаваемых инженерных доминант города, превратив телебашню в выразительный акцент вечернего облика мегаполиса.

Фото: акимат города Алматы

Теперь объект стал не только функциональной частью городской инфраструктуры, но и важным элементом современной архитектурной иллюминации Алматы.

Фото: акимат города Алматы

В рамках проекта выполнен комплекс работ, включающий монтаж современных световых прожекторов, прокладку новых кабельных линий, а также установку системы интеллектуального управления освещением, позволяющей создавать различные световые сценарии.

