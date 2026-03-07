Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за осуждение ударов на аэропорт в Нахичевани
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за осуждение ударов беспилотниками на аэропорт в Нахичевани, сообщает Zakon.kz.
Слова благодарности президент Азербайджана опубликовал на своей странице в соцсети X.
"Выражаю благодарность президенту Касым-Жомарту Токаеву за осуждение нападений на Нахичевань со стороны иранского государства и за поддержку нашей страны в духе братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Казахстаном", – говорится в публикации.
5 марта 2026 года Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что беспилотники, запущенные с территории Ирана, проникли на территорию Автономной Республики Нахчыван. Один врезался в здание терминала аэропорта, другой приземлился возле школы в селе Шакарабад. По последним данным, в результате пострадали четыре человека.
Позднее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади прокомментировал события в Азербайджане и заявил, что Исламская Республика "не наносит ударов по соседним странам".
Касым-Жомарт Токаев выступил с решительным осуждением данного акта, направленного против братского и союзнического Азербайджана.
