#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
493.85
571.78
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
493.85
571.78
6.25
События

Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за осуждение ударов на аэропорт в Нахичевани

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев, Казахстан и Азербайджан, Казахстанско-азербайджанские отношения, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 14:44 Фото: akorda.kz
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за осуждение ударов беспилотниками на аэропорт в Нахичевани, сообщает Zakon.kz.

Слова благодарности президент Азербайджана опубликовал на своей странице в соцсети X.

"Выражаю благодарность президенту Касым-Жомарту Токаеву за осуждение нападений на Нахичевань со стороны иранского государства и за поддержку нашей страны в духе братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Казахстаном", – говорится в публикации.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 14:44
Азербайджан эвакуирует дипломатов из Ирана

5 марта 2026 года Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что беспилотники, запущенные с территории Ирана, проникли на территорию Автономной Республики Нахчыван. Один врезался в здание терминала аэропорта, другой приземлился возле школы в селе Шакарабад. По последним данным, в результате пострадали четыре человека.

Позднее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади прокомментировал события в Азербайджане и заявил, что Исламская Республика "не наносит ударов по соседним странам".

Касым-Жомарт Токаев выступил с решительным осуждением данного акта, направленного против братского и союзнического Азербайджана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев сделали совместное заявление
20:53, 10 апреля 2023
Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев сделали совместное заявление
Ильхам Алиев поблагодарил Трампа за фотографии
20:15, 25 августа 2025
Ильхам Алиев поблагодарил Трампа за фотографии
Как Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева
14:11, 11 марта 2024
Как Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Олимпийский чемпион "лишил" казахстанца медали на крупном турнире в Австрии
14:15, Сегодня
Олимпийский чемпион "лишил" казахстанца медали на крупном турнире в Австрии
Первая потеря: француз завершил выступление казахстанского дзюдоиста на топ-турнире в Австрии
13:49, Сегодня
Первая потеря: француз завершил выступление казахстанского дзюдоиста на топ-турнире в Австрии
Разгромом завершился матч Синнера на топ-турнире в США
13:08, Сегодня
Разгромом завершился матч Синнера на топ-турнире в США
В Молдове оценили матч против сборной Казахстана в Лиге Наций
12:29, Сегодня
В Молдове оценили матч против сборной Казахстана в Лиге Наций
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: