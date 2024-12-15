В снежные заносы попали автомобили в Жетысуской области: спасли восемь человек

Несколько автомобилей оказались заблокированы на дорогах в Жетысуской области из-за снежных заносов. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать людей на вахтовках, сообщает Zakon.kz.

Два человека на машине застряли в Алакольском районе на участке трассы Жаланашколь вдоль железнодорожных путей. Их доставили до ближайшего населенного пункта. В медицинской помощи они не нуждались.

Вскоре помощь спасателей потребовалась еще шести путникам, чей автомобиль увяз в снегу близи станции Коктума.

"Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью вахтовки эвакуировали шесть человек и доставили их до села Акши", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

В ведомстве просят водителей обращать внимание на информацию о погодных условиях и ограничении движения на трассах.

Ранее сотрудники полиции Карагандинской области сопроводили колонны автомобилей по дорогам, которые были закрыты из-за плохих погодных условий. На территории региона скопилось более 1000 авто. Особенно сложная ситуация наблюдалась на направлении Караганда – Астана, где из-за гололеда "встали" свыше 700 машин.