В снежные заносы попали автомобили в Жетысуской области: спасли восемь человек
Фото: Zakon.kz
Несколько автомобилей оказались заблокированы на дорогах в Жетысуской области из-за снежных заносов. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать людей на вахтовках, сообщает Zakon.kz.
Два человека на машине застряли в Алакольском районе на участке трассы Жаланашколь вдоль железнодорожных путей. Их доставили до ближайшего населенного пункта. В медицинской помощи они не нуждались.
Вскоре помощь спасателей потребовалась еще шести путникам, чей автомобиль увяз в снегу близи станции Коктума.
"Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью вахтовки эвакуировали шесть человек и доставили их до села Акши", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
В ведомстве просят водителей обращать внимание на информацию о погодных условиях и ограничении движения на трассах.
Ранее сотрудники полиции Карагандинской области сопроводили колонны автомобилей по дорогам, которые были закрыты из-за плохих погодных условий. На территории региона скопилось более 1000 авто. Особенно сложная ситуация наблюдалась на направлении Караганда – Астана, где из-за гололеда "встали" свыше 700 машин.
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