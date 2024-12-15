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Происшествия

В снежные заносы попали автомобили в Жетысуской области: спасли восемь человек

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 11:35 Фото: Zakon.kz
Несколько автомобилей оказались заблокированы на дорогах в Жетысуской области из-за снежных заносов. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать людей на вахтовках, сообщает Zakon.kz.

Два человека на машине застряли в Алакольском районе на участке трассы Жаланашколь вдоль железнодорожных путей. Их доставили до ближайшего населенного пункта. В медицинской помощи они не нуждались.

Вскоре помощь спасателей потребовалась еще шести путникам, чей автомобиль увяз в снегу близи станции Коктума.

"Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью вахтовки эвакуировали шесть человек и доставили их до села Акши", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

В ведомстве просят водителей обращать внимание на информацию о погодных условиях и ограничении движения на трассах.

Ранее сотрудники полиции Карагандинской области сопроводили колонны автомобилей по дорогам, которые были закрыты из-за плохих погодных условий. На территории региона скопилось более 1000 авто. Особенно сложная ситуация наблюдалась на направлении Караганда – Астана, где из-за гололеда "встали" свыше 700 машин.

Андрей Дюсупов
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