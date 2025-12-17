#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
События

От школьников до госслужащих: как в Карагандинской области формируют культуру чтения

люди, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 18:10 Фото: акимат Каргандинской области
По данным рейтинга CEOWORLD, Казахстан занимает 95-е место из 102 по уровню чтения. В среднем жители страны читают всего 2-3 книги в год.

Для сравнения, в США, Великобритании и Франции этот показатель достигает 16-17 книг. В регионах страны ищут собственные подходы к развитию культуры чтения. Одним из таких примеров стала Карагандинская область, где запустили пилотный проект "Читающая нация".

Инициативу авторов проекта поддержал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, объявив о старте "Читающей нации" к Национальному дню книги. Как отметил заместитель акима области Әлібек Әлденей, регион осознанно взял на себя роль экспериментальной площадки.

Фото: акимат Каргандинской области

"Глава государства неоднократно подчеркивал: самый прямой путь к становлению прогрессивной нации – это чтение книг. Для нас важно выстроить систему формирования человеческого капитала – думающего, читающего, ответственного", – отметил он.

По его словам, "Читающая нация" – часть единой ценностной логики наряду с такими интеллектуальными инициативами региона, как "Сөзжасам" (повышение научно-технологического потенциала казахского языка), "Ұлт қазынасы" (поддержка одаренной сельской молодежи через наставничество), "Тұлпар мініп ту алған" (формирование патриотизма, ораторских навыков и глубокого знания истории и ценностей).

"Речь идет о выстроенной системе – от формирования ценностей и мышления к профессиональной реализации. Ценности без профессии остаются абстракцией, а профессия без ценностей – риском. Именно на этом и строится качественный человеческий капитал", – добавил Әлібек Әлденей.

Фото: акимат Каргандинской области

Проект охватывает 6 категорий – от школьников до госслужащих. Руководитель Проектного офиса Дана Бахтыгалиева рассказала, что команда специалистов консультирует участников в регионах. "Радует активная вовлеченность: люди задают вопросы, предлагают лайфхаки для подготовки к конкурсу. Это лучший показатель того, что проект нашел живой отклик", – подчеркнула она.

Один из таких примеров – Томар, где выпускники школы, отмечая 35-летие, провели за счет собственных средств конкурс "Лучший читатель" в рамках "Читающей нации". Для них это был осознанный вклад в будущее аула. "Когда видишь такие кейсы, понимаешь: проект вышел за рамки заданного формата и стал движением "снизу вверх", основанным на личной инициативе и вовлеченности людей", – поделилась руководитель Проектного офиса.

Поддержку реализации проекта оказывают партия Amanat, а также партнеры RGB и QNP. По словам организаторов, инициатива выходит за рамки разовой акции и становится частью долгосрочной работы по формированию интеллектуально сильного общества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Национальный день книги: в учебных заведениях Астаны реализуется проект "8 минут чтения"
12:15, 23 апреля 2025
Национальный день книги: в учебных заведениях Астаны реализуется проект "8 минут чтения"
Казахстан во Всемирном индексе инноваций занимает 78-е место из 133 стран
16:50, 30 сентября 2024
Казахстан во Всемирном индексе инноваций занимает 78-е место из 133 стран
Кто сколько ест: Казахстан занял 36 место в мировом рейтинге калорийности питания
05:47, 11 июля 2023
Кто сколько ест: Казахстан занял 36 место в мировом рейтинге калорийности питания
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: