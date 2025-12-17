От школьников до госслужащих: как в Карагандинской области формируют культуру чтения

По данным рейтинга CEOWORLD, Казахстан занимает 95-е место из 102 по уровню чтения. В среднем жители страны читают всего 2-3 книги в год.

Для сравнения, в США, Великобритании и Франции этот показатель достигает 16-17 книг. В регионах страны ищут собственные подходы к развитию культуры чтения. Одним из таких примеров стала Карагандинская область, где запустили пилотный проект "Читающая нация".

Инициативу авторов проекта поддержал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, объявив о старте "Читающей нации" к Национальному дню книги. Как отметил заместитель акима области Әлібек Әлденей, регион осознанно взял на себя роль экспериментальной площадки.

Фото: акимат Каргандинской области

"Глава государства неоднократно подчеркивал: самый прямой путь к становлению прогрессивной нации – это чтение книг. Для нас важно выстроить систему формирования человеческого капитала – думающего, читающего, ответственного", – отметил он.

По его словам, "Читающая нация" – часть единой ценностной логики наряду с такими интеллектуальными инициативами региона, как "Сөзжасам" (повышение научно-технологического потенциала казахского языка), "Ұлт қазынасы" (поддержка одаренной сельской молодежи через наставничество), "Тұлпар мініп ту алған" (формирование патриотизма, ораторских навыков и глубокого знания истории и ценностей).

"Речь идет о выстроенной системе – от формирования ценностей и мышления к профессиональной реализации. Ценности без профессии остаются абстракцией, а профессия без ценностей – риском. Именно на этом и строится качественный человеческий капитал", – добавил Әлібек Әлденей.

Фото: акимат Каргандинской области

Проект охватывает 6 категорий – от школьников до госслужащих. Руководитель Проектного офиса Дана Бахтыгалиева рассказала, что команда специалистов консультирует участников в регионах. "Радует активная вовлеченность: люди задают вопросы, предлагают лайфхаки для подготовки к конкурсу. Это лучший показатель того, что проект нашел живой отклик", – подчеркнула она.

Один из таких примеров – Томар, где выпускники школы, отмечая 35-летие, провели за счет собственных средств конкурс "Лучший читатель" в рамках "Читающей нации". Для них это был осознанный вклад в будущее аула. "Когда видишь такие кейсы, понимаешь: проект вышел за рамки заданного формата и стал движением "снизу вверх", основанным на личной инициативе и вовлеченности людей", – поделилась руководитель Проектного офиса.

Поддержку реализации проекта оказывают партия Amanat, а также партнеры RGB и QNP. По словам организаторов, инициатива выходит за рамки разовой акции и становится частью долгосрочной работы по формированию интеллектуально сильного общества.