"Закон и порядок" – итоги 2025 года подвели в Генеральной прокуратуре

Сегодня, 8 января 2026 года, в Генеральной прокуратуре (ГП) Казахстана рассказали о работе с населением по продвижению идеологемы "Закон и порядок", сообщает Zakon.kz.

Так, в 2025 году органами прокуратуры проведена системная работа по продвижению в обществе идеологии "Закон и порядок", направленной на повышение правовой грамотности граждан, укрепление законности и доверия к государственным институтам.

В течение года на массовом уровне реализованы социально-правовые проекты "Правовая аптека" в виде мобильных консультационных пунктов в торгово-развлекательных центрах, день открытых дверей и другие, участниками которых стали десятки тысяч казахстанцев, получивших бесплатные юридические консультации по сложным правовым вопросам и практическую помощь в защите своих прав.

Ключевым событием стала организованная Генеральной прокуратурой совместно с Министерством юстиции, СИ Zakon.kz, ИС PRG общереспубликанская акция "Народный юрист", проведенная более чем в 250 городах и населенных пунктах страны, на которой правовую помощь получили свыше 120 тыс. граждан.

Подобные акции стали важной площадкой для прямого диалога государства и общества.

Уникальность мероприятия заключалась в массовом приеме граждан с участием руководителей органов прокуратуры, юстиции, акиматов, полиции, адвокатов, нотариусов и судебных исполнителей, а также представителей других государственных органов.

Подобные проекты реализуются во всех регионах страны. К примеру, прокуратурой Жамбылской области в рамках проекта "Қоғаммен байланыс" обеспечена обратная связь с населением и проведено свыше 200 выездных акций приема граждан с охватом более 50 тыс. человек.

В ходе реализации идеологемы "Закон и порядок" уделено внимание профилактике интернет-мошенничества, наркопреступлений, семейно-бытового насилия. Гражданам разъясняются риски вовлечения в "дропперство", распространяются инструкции по защите от фишинга и незаконного оформления кредитов, а также возможности блокировки кредитных операций через цифровые сервисы.

В декабре 2025 года совместно с Академией правоохранительных органов Генеральной прокуратурой организована научно-практическая конференция по продвижению идеологии "Закон и порядок", объединившая более 300 экспертов из Казахстана и зарубежных стран.

Особое внимание уделено работе с подрастающим поколением. В целях профилактики правонарушений проведено порядка 3,5 тыс. лекций в образовательных учреждениях с обсуждением актуальных вопросов на тему буллинга, интернет-безопасности, вреда наркомании и алкоголизма, а также защиты прав несовершеннолетних. Состоялось свыше 300 показательных судебных процессов, охват которых составил более десятка тысяч студентов.

Благодаря интеграции с платформой Kundelik, инициированной прокуратурой Алматинской области, более 16 тыс. детей получили медицинские услуги, свыше 4 тыс. родителей – социальную поддержку, а проект "Счастливое и безопасное детство" обеспечивает систематизацию работы прокуратуры и эффективное взаимодействие школы, семьи и государства. Охват блога составил 210 тыс. учеников и их родителей, а также более 400 школ. Приняты меры по масштабированию проекта на всю страну.

По проекту прокуратуры Кызылординской области по цифровой образовательной платформе Adal Bala, направленной на повышение правовой грамотности и защиту детей от современных вызовов XXI века, обеспечен охват порядка 185 тыс. учеников и 300 школ. Обучение проходит через анимационные видеоролики, интерактивные задания и тесты, а родители и учителя могут отслеживать риски и эмоциональное поведение детей.

Проектом прокуратуры Западно-Казахстанской области "Цветной маршрут", направленным на предупреждение и профилактику эмоционального неблагополучия среди детей и подростков, охвачено свыше 50 тыс. учеников и порядка 400 школ региона.

В образовательных учреждениях страны открыто более 40 специальных уголков "Клуб будущих прокуроров" и "Пространство будущего прокурора" с книгами и журналами об истории прокуратуры, актуальных вопросах юриспруденции, материалами надзорной деятельности. Охват по ним составил свыше 200 тыс. студентов и школьников.

Кроме того, в рамках успешно реализованного прокуратурой Алматы совместно с Tele2/Altel проекта Sim Kids по профилактике детского суицида более 47 тыс. пользователей по стране получили SIM-карты с функцией защиты от вредоносного контента. В проекте "Жастармен" студенты и волонтеры совместно с правоохранительными органами приняли участие в более 100 профилактических рейдах, уничтожено свыше 7 тыс. наркограффити, составлено более 3 тыс. административных материалов, начато 13 досудебных расследований, в том числе 120 материалов в отношении владельцев магазинов и учреждений.

Реализация принципа "Закон и порядок" рассматривается как основа формирования правосознания граждан, а соблюдение закона является ключевым условием справедливости, безопасности и общественного доверия.

Защита прав граждан и восстановление социальной справедливости

По итогам 2025 года органами прокуратуры обеспечена защита и восстановление социальных прав свыше 300 тыс. граждан.

В результате мер прокурорского надзора государству возмещен ущерб на сумму свыше 1 трлн тенге, предотвращены потери бюджета на 250 млрд тенге.

Значимые результаты достигнуты в сфере обеспечения законности в судебной системе. Приведены в соответствие с законом судебные акты в отношении почти 1 тыс. лиц, улучшено положение 150 осужденных, исправлено около 3 тыс. судебных актов по гражданским, административным делам и делам об административных правонарушениях.

Соблюдение прав человека в уголовной сфере

Особое внимание уделено соблюдению прав человека в уголовном процессе и пенитенциарной системе. В 2025 году пресечено незаконное вовлечение в уголовную орбиту свыше 4 тыс. лиц. Количество фактов пыток снижено на 56%. В учреждениях уголовно-исполнительной системы не допущены случаи пыток, число суицидов сокращено на 34%, уровень трудовой занятости осужденных увеличен на 16%.

Противодействие наркопреступности

Продолжена активная работа по противодействию наркопреступности. Начата реализация алгоритма блокировки преступных наркодоходов. В результате заморожено более 222 тыс. "дропперских" счетов на сумму 2,6 млрд тенге По инициативе прокуроров в рамках расследований наложены аресты на активы на сумму свыше 10 млрд тенге.

Возврат активов

В целом за последние два года по результатам работы по возврату незаконно выведенных активов с субъектов олигополий взыскано свыше 1,3 трлн тенге, из них в доход государства возвращены денежные средства и имущество на сумму 1 трлн 76 млрд тенге.

За счет этих средств завершено и продолжается строительство 434 социальных и коммунальных объектов во всех регионах страны, в том числе 227 объектов водоснабжения, 183 медучреждения, а также 11 образовательных, 5 спортивных и 8 инфраструктурных объектов.

Из них завершено строительство более 200 объектов, в частности 140 – медицинских, 66 – водоснабжения, 2 – спортивных и 2 объекта образования.

С субъектами олигополии заключены соглашения о реализации инвестиционных и социальных проектов на сумму более 5 трлн тенге.

Защита бизнеса и инвестиционного климата

В рамках исполнения поручений президента обеспечено правовое сопровождение инвестиционных проектов. Прокурорами оказана помощь почти 2 тыс. инвесторов, вложившим в экономику свыше 25 трлн тенге.

В результате надзорных и координационных мер количество начатых уголовных дел в отношении бизнеса снижено в два раза.

Работа в данном направлении выходит на новый уровень с созданием Комитета по защите прав инвесторов, который станет системным инструментом обеспечения инвестиционной безопасности и устойчивого экономического роста.

Международное сотрудничество и экстрадиция

Генеральная прокуратура активно развивает международное сотрудничество. Ратифицированы 4 международных соглашения, достигнуты договоренности o взаимодействии с Сингапуром и Катаром. В целом заключено 85 двусторонних соглашения с 38 зарубежными государствами.

Удовлетворено 69 требований о выдаче подозреваемых с такими странами, как Россия, ОАЭ, Кыргызстан, Грузия, Польша, Азербайджан, Испания, Германия, Сербия, Саудовская Аравия, Армения, Беларусь, Турция, Литва, Швеция.

Генеральная прокуратура продолжит последовательно реализовывать политику, направленную на защиту прав граждан и обеспечение законности.

Материал по теме Правовой щит для инвесторов: Берик Асылов раскрыл приоритет нового комитета

Ранее в Генпрокуратуре казахстанцам напомнили о новом способе несанкционированного доступа к аккаунтам WhatsApp.