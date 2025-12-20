Какие атомные соглашения с Японией подписал Казахстан

Казахстан и Япония подписали ряд двусторонних документов в сфере атомной энергии, сообщает Zakon.kz.

В рамках официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Японию и участия в Саммите глав государств формата "Центральная Азия – Япония", состоявшихся 18-20 декабря 2025 года, Агентство РК по атомной энергии и его подведомственные организации подписали ряд двусторонних документов, направленных на развитие казахстанско-японского сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.

В Агентстве по атомной энергии сегодня, 20 декабря, рассказали, какие именно подписаны документы:

1. Меморандум о сотрудничестве в области исследований и разработок высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (между Агентством РК по атомной энергии и Японским агентством по атомной энергии);

2. Меморандум об укреплении сотрудничества в области прикладных исследований (между Агентством РК по атомной энергии и Японским агентством по атомной энергии);

3. Меморандум о сотрудничестве в области расширения научных связей (между Национальным ядерным центром РК и Marubeni Utility Services Ltd.);

4. Меморандум о взаимопонимании в области обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами (между Национальным ядерным центром РК и Muroosystems Corporation);

5. Меморандум о взаимопонимании в области научных исследований и разработок в сфере мирного использования атомной энергии (между Национальным ядерным центром РК и Научно-исследовательским институтом ядерной инженерии Университета Фукуи);

6. Коммерческий контракт на проведение технико-экономического обоснования облучательного испытания топлива высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (между Институтом ядерной физики, Японским агентством по атомной энергии и Marubeni Utility Services Ltd.).

"Подписанные документы отражают достигнутые договоренности и создают основу для дальнейшего расширения взаимодействия между Республикой Казахстан и Японией в области мирного использования атомной энергии и научно-технологического сотрудничества", – отметили в агентстве.

В эти дни глава государства находится с официальным визитом в Японии. Сегодня, 20 декабря, он выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония" и принял участие в бизнес-форуме "Центральная Азия – Япония".