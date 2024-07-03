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Китайский гамбит: зачем 500 бизнесменов из КНР приехали в Казахстан

500 бизнесменов из КНР приехали в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 11:01 Фото: akorda.kz
В рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан прибыла большая делегация крупного китайского бизнеса. Только за один день было подписано более 40 соглашений на общую сумму 3,7 млрд долларов (1,75 трлн тенге), сообщает Zakon.kz.

Особое значение имеет приезд в Астану первого руководителя China National Petroleum Corporation Дай Хоуляна.

Глава CNPC встретился с премьер-министром РК Олжасом Бектеновым. Особое внимание было уделено совместному проекту по увеличению производственной мощности Шымкентского НПЗ. С учетом расширения этого завода рассмотрены меры по обеспечению его достаточным объемом сырья и расширению нефтепроводов Кенкияк – Атырау и Кенкияк – Кумколь.

Кроме этого, на полях заседания Казахстанско-китайского делового совета подписано более 40 соглашений на общую сумму 3,7 млрд долларов (1,75 трлн тенге). В заседании приняли участие более 500 представителей бизнеса, среди которых свыше 50 представляли крупнейшие компании Китая.

Вот только несколько важных документов:

  • соглашение между АО "Самрук-Қазына" и Sany Renewables Energy по производству ветрокомпонентов
  • рамочное соглашение между Министерством энергетики РК и CNPC
  • договор о поставке 200 локомотивов между АО "НК "ҚТЖ" и CRRC
  • меморандум о сотрудничестве между АО "KEGOC" и China Energy International Group
  • меморандум о сотрудничестве между АО "Казпочта" и China
  • соглашение между акиматом Астаны и Shenzhen energy environment и China State Construction Engineering Corporation о строительстве мусоросжигательного завода для выработки электроэнергии в столице

Отметим, что в 2023 году Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана, двусторонняя торговля выросла на 32% по сравнению с предыдущим годом и достигла 41 млрд долларов США. Ключевыми статьями экспорта из Казахстана в Китай являются сырая нефть, металлы и сельскохозяйственная продукция, а Китай, в свою очередь, поставляет Казахстану машинное оборудование, электронику и потребительские товары, следует из данных казахстанского правительства.

Ведущее китайское агентство "Синьхуа" пишет:

"В докладе Всемирного банка, озаглавленном "Южный Кавказ и Центральная Азия: инициатива "Пояс и путь" на примере Казахстана", указывается, что поддержка трансграничной транспортной инфраструктуры в рамках инициативы "Пояс и путь" принесла пользу казахстанской взаимосвязанности".ИА Синьхуа

Как отмечается в докладе, Казахстан, вероятно, будет одним из крупнейших бенефициаров "Пояса и пути".

Кроме этого, нарастает и объем взаимных поездок граждан двух стран, что тоже оживляет экономический и культурный обмен.

"Благодаря взаимным договоренностям о безвизовом режиме в 2023 году было зарегистрировано в общей сложности 600 тыс. трансграничных поездок. В первом квартале текущего года число поездок в обоих направлениях составило 200 тысяч и, как ожидается, достигнет нового максимума".ИА Синьхуа

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин обозначил контуры сотрудничества Китая и Казахстана.

По мнению председателя КНР, необходимо наращивать сотрудничество в таких традиционных сферах, как торговля и экономика, промышленность, инвестиции, энергетика, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство, повышать пропускную способность погранпереходов, способствовать улучшению обслуживания грузовых поездов Китай – Европа и строительству Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Важно также в полной мере задействовать потенциал сотрудничества в сферах высоких технологий, включая новые источники энергии, цифровую экономику, искусственный интеллект, трансграничную электронную коммерцию, авиацию и космос, культивировать производственно-сбытовые цепочки с высокой добавленной стоимостью, придавать дополнительный импульс сотрудничеству двух стран, отметил лидер КНР.

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