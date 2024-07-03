Китайский гамбит: зачем 500 бизнесменов из КНР приехали в Казахстан
Особое значение имеет приезд в Астану первого руководителя China National Petroleum Corporation Дай Хоуляна.
Глава CNPC встретился с премьер-министром РК Олжасом Бектеновым. Особое внимание было уделено совместному проекту по увеличению производственной мощности Шымкентского НПЗ. С учетом расширения этого завода рассмотрены меры по обеспечению его достаточным объемом сырья и расширению нефтепроводов Кенкияк – Атырау и Кенкияк – Кумколь.
Кроме этого, на полях заседания Казахстанско-китайского делового совета подписано более 40 соглашений на общую сумму 3,7 млрд долларов (1,75 трлн тенге). В заседании приняли участие более 500 представителей бизнеса, среди которых свыше 50 представляли крупнейшие компании Китая.
Вот только несколько важных документов:
- соглашение между АО "Самрук-Қазына" и Sany Renewables Energy по производству ветрокомпонентов
- рамочное соглашение между Министерством энергетики РК и CNPC
- договор о поставке 200 локомотивов между АО "НК "ҚТЖ" и CRRC
- меморандум о сотрудничестве между АО "KEGOC" и China Energy International Group
- меморандум о сотрудничестве между АО "Казпочта" и China
- соглашение между акиматом Астаны и Shenzhen energy environment и China State Construction Engineering Corporation о строительстве мусоросжигательного завода для выработки электроэнергии в столице
Отметим, что в 2023 году Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана, двусторонняя торговля выросла на 32% по сравнению с предыдущим годом и достигла 41 млрд долларов США. Ключевыми статьями экспорта из Казахстана в Китай являются сырая нефть, металлы и сельскохозяйственная продукция, а Китай, в свою очередь, поставляет Казахстану машинное оборудование, электронику и потребительские товары, следует из данных казахстанского правительства.
Ведущее китайское агентство "Синьхуа" пишет:
"В докладе Всемирного банка, озаглавленном "Южный Кавказ и Центральная Азия: инициатива "Пояс и путь" на примере Казахстана", указывается, что поддержка трансграничной транспортной инфраструктуры в рамках инициативы "Пояс и путь" принесла пользу казахстанской взаимосвязанности".ИА Синьхуа
Как отмечается в докладе, Казахстан, вероятно, будет одним из крупнейших бенефициаров "Пояса и пути".
Кроме этого, нарастает и объем взаимных поездок граждан двух стран, что тоже оживляет экономический и культурный обмен.
"Благодаря взаимным договоренностям о безвизовом режиме в 2023 году было зарегистрировано в общей сложности 600 тыс. трансграничных поездок. В первом квартале текущего года число поездок в обоих направлениях составило 200 тысяч и, как ожидается, достигнет нового максимума".ИА Синьхуа
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин обозначил контуры сотрудничества Китая и Казахстана.
По мнению председателя КНР, необходимо наращивать сотрудничество в таких традиционных сферах, как торговля и экономика, промышленность, инвестиции, энергетика, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство, повышать пропускную способность погранпереходов, способствовать улучшению обслуживания грузовых поездов Китай – Европа и строительству Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
Важно также в полной мере задействовать потенциал сотрудничества в сферах высоких технологий, включая новые источники энергии, цифровую экономику, искусственный интеллект, трансграничную электронную коммерцию, авиацию и космос, культивировать производственно-сбытовые цепочки с высокой добавленной стоимостью, придавать дополнительный импульс сотрудничеству двух стран, отметил лидер КНР.