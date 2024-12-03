Аэропорт Алматы обратился к вылетающим и провожающим

Международный аэропорт Алматы 3 декабря 2024 года сделал объявление для пассажиров и провожающих, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об открытии нового заезда.

"Международный аэропорт Алматы сообщает об открытии дополнительного заезда на пандус в зону вылета на второй этаж со стороны улицы Ахметова. Основной въезд на территорию аэропорта осуществляется с улицы Майлина", – сказано в сообщении.

Дополнительный въезд открыт для удобства пассажиров и гостей аэропорта, что обеспечит более быстрый и комфортный доступ к зоне вылета на втором этаже, отметили в воздушной гавани.

6 ноября глава аэропорта Алматы Гокер Косе рассказал о том, что для улучшения работы воздушной гавани необходимы капитальные вложения. Была озвучена сумма 100 млн долларов.