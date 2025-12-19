#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
События

Чудеса случаются: Сәтті Жұлдыз запустил новогоднюю эстафету денежных призов

Чудеса случаются: Сәтті Жұлдыз запустил новогоднюю эстафету денежных призов, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 16:13 Фото: Сәтті Жұлдыз
Удача улыбается не каждому, но она явно любит смелых и решительных. А в Новый год обязательно происходят чудеса. Zakon.kz расскажет, какую праздничную эстафету казахстанцам передает Сәтті Жұлдыз.

Словил удачу

Житель Шымкента по имени Асылжан стал победителем в моментальной лотерее "Твоя удача".

"О своем выигрыше в один млн тенге победитель узнал неожиданно по телефону. Сначала мужчина воспринял новость скептически, однако после официального подтверждения его переполнили невероятные эмоции – счастью не было предела", – рассказали в Сәтті Жұлдыз.

Если хотите оказаться на месте Асылжана и стать обладателем 1 млн тенге в моментальной лотерее "Твоя удача", то выполните два простых шага:

  • оформите подписку за 100 тенге в день у операторов Tele2/Altel, чтобы автоматически участвовать в ежедневном розыгрыше денежных призов;
  • приобретите нужное количество билетов с помощью USSD-команды *88#. С подробными условиями можно ознакомиться на сайте SZ.KZ.

Праздничная эстафета

Еще одна крутая новость: Сәтті Жұлдыз запустил праздничную акцию "Новогодняя эстафета". Для участия в ней, нужно зарегистрироваться и авторизоваться через свой Player ID, после чего – приобрести билеты лотереи 5/36 и LOTO 6/49.

"Структура акции простая: каждые 100 тенге, потраченные на билеты, превращаются в один балл. Накопленные баллы суммируются и формируют рейтинг участников, который обновляется раз в сутки. По итогам "Новогодней эстафеты" будут определены ТОП-10 казахстанцев, набравших наибольшее количество баллов. Если у нескольких участников окажется одинаковый результат – побеждает тот, кто совершил покупку первым", – пояснили в Сәтті Жұлдыз.

Призовые фонды впечатляют:

  • 5/36 (второй этап) – 9,5 млн тенге, главный приз – четыре млн тенге;
  • LOTO 6/49 (третий этап) – 11,6 млн тенге, главный приз – пять млн тенге.

Акция состоит из трех этапов, первый из которых уже завершен. Поторопитесь, чтобы выиграть счастливый билет!

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
