Музей Первого Президента: укрепляя историческую память и культурный диалог

Прошедший год стал для Музея Первого Президента временем активной работы, насыщенной проектами и новыми формами взаимодействия с аудиторией, сообщает Zakon.kz.

Программа охватила важные исторические даты, культурные инициативы, образовательные события и межрегиональные партнерские проекты. Музей усилил свое присутствие как значимая площадка диалога, сохранив баланс между традиционными формами музейной работы и современными интерактивными подходами.

Одним из важнейших направлений стал цикл мероприятий историко-мемориального проекта "Творцы эпохи/Современники". В рамках юбилея Ассамблеи народа Казахстана состоялась диалоговая платформа "Память поколений", посвященная истории депортированных народов и их влиянию на развитие Казахстана. Здесь же был представлен новый долгосрочный проект "Моя история" – цифровой архив воспоминаний людей, оказавшихся в Казахстане в годы депортаций, репрессий. Завершилась программа открытием выставки "Дорога единства". Данные мероприятия собрали историков, представителей этнокультурных объединений, студентов и всех, кто интересуется темой сохранения памяти депортированных народов.

Экспозиция "Великая Победа: от первой и до последней строки…" объединила редкие литературные издания, фронтовую прессу, визуальные материалы и плакаты времен Великой Отечественной войны. Она стала уникальной возможностью для посетителей увидеть подлинники редких документов, хранящих живое дыхание военной эпохи. В рамках выставки состоялась диалоговая площадка "Возвращенные имена", где обсуждались судьбы солдат, поисковая работа и роль молодежи в сохранении исторической памяти.

Весомым вкладом музея в освещение процессов государственности стала выставка "Летопись Независимости. 24 апреля 1990 года", приуроченная к 35-летию института президентства в Казахстане. На основе архивных материалов и редких изданий посетителям была представлена хронология становления независимого государства и формирования национальной идентичности.

Большой интерес вызвал цикл мероприятий ко Дню столицы "Тәуелсіздік келбеті". Музей представил четыре крупные выставки: "Астана – символ независимости", "Знаки эпохи", "Эпоха. Личность. Общество" и "Моменты творчества" – персональную выставку живописи Нурсултана Назарбаева. Эти экспозиции в комплексе раскрыли историю столицы, символику государственности, интеллектуальное наследие эпохи и творческую сторону личности Первого Президента. Проект стал центром притяжения для жителей и гостей столицы.

Музей открыл выставку "Конституция – выбор народа, опора государства", посвященную 30-летию Основного закона. Экспозиция вызвала интерес у студентов юридических специальностей и широкого круга посетителей.

Культурно-выставочный проект "Искусство диалога" представил персональную выставку художника Ж.К. Нурлыбаева, включившую 100 произведений графики и живописи. Также в музее прошла торжественная церемония вручения свидетельств выпускникам Детской музыкальной школы № 3 им. Е. Серкебаева – пример тесного сотрудничества учреждения с творческими организациями города.

Важным событием проекта стала выставка дипломных работ учащихся, посвященных истории казахского народа и современному искусству. В рамках проекта была представлена и персональная выставка Камилы Жапаловой "Истоки – Время". Экспозиция отразила связь прошлого и настоящего, подчеркивая ценность культурных традиций в современном искусстве.

Еще одним масштабным мероприятием стал Международный фестиваль архитектуры "Астана-2025", объединивший архитекторов из 15 стран.

Научно-поисковый проект "Артефакт" продолжил работу по сохранению и изучению исторического наследия Независимого Казахстана. Состоявшиеся семинары, профессиональные сессии были ориентированы на музейных сотрудников, архивистов, краеведов и специалистов региональных учреждений культуры.

Культурно-информационный проект Ulttyq Qazyna объединил театрализованные программы, интерактивные лекции и современные цифровые форматы. Одним из ярких событий стала музыкально-театрализованная программа "Тал бесіктен – жер бесікке...", представившая зрителям богатство казахских обрядов и традиций через сочетание хорового искусства и сценической постановки.

Большой отклик получила интерактивная лекция-концерт "Ұлт аспаптар әлеміне саяхат". Гости познакомились с историей казахских музыкальных инструментов, услышали произведения народной музыки.

В рамках проекта была представлена камерная программа Государственного академического хора имени Еркегали Рахмадиева.

Впервые открыла свои двери музыкальная гостиная музея "Astana Sound & Space". Прозвучали произведения из сокровищницы мировой классической и национальной музыки в исполнении Государственного струнного квартета имени Газизы Жубановой. Программа квартета была посвящена памятной дате – 10 декабря 1997 года Акмола была объявлена столицей Казахстана.

В рамках выездной программы "Один день – тысяча граней" участники образовательного лагеря прошли через несколько тематических зон, посвященных национальной музыке, искусству, спортивным достижениям и музейной выставочной деятельности. Молодежь участвовала в квестах, создавала комиксы, общалась с известными спортсменами, а завершением стала церемония награждения.

Цифровой блок Ulttyq Qazyna представлен серией видеоподкастов MuraJaily. В этом году выпущены новые выпуски о джамбии, домбре и исторических инициативах по возрождению Туркестана.

В рамках проекта "Страницы истории" музей проводил выездные экскурсии для дошкольников и школьников, интерактивные экскурсии по выставке "Великая Победа" и лекции о государственности и суверенитете. В преддверии Дня Независимости состоялась серия кинопоказов документального фильма "Летопись Независимости" из фондов Личного архива Первого Президента РК, отражающего важнейшие моменты становления независимости Казахстана. После просмотра участникам предложили интерактивный квиз в формате Kahoot по материалам фильма.

Годовая работа музея объединила историческую память, культурные традиции, взаимодействие с творческим сообществом и современное медийное производство, подтверждая роль Музея Первого Президента как одного из ведущих центров общественного диалога и культурного развития страны.

