Токаев посетил Иорданский музей
В пресс-службе Акорды уточнили, что президент осмотрел выставочные залы, редкие артефакты и экспонаты, хранящиеся в стенах музея.
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с историей создания крупнейшего музея Иорданского Хашимитского Королевства.
Фото: akorda.kz
В музее действует уникальная выставка свитков Мертвого моря, на которой представлены фрагменты медного свитка, имеющего большую историческую ценность.
Фото: akorda.kz
Кроме постоянных экспозиций, Иорданский музей проводит временные выставки, лекции, семинары и культурные мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение национальной истории и культуры.
В завершение президент Казахстана оставил запись в книге почетных гостей.
С официальным визитом в Иорданию глава Казахстана прибыл 18 февраля 2025 года. Как Токаева встречали во дворце, можно посмотреть по этой ссылке.
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Во время переговоров он озвучил цель своего визита – придать дополнительный импульс отношениям, дружбе и торгово-экономическим связям.
Также Токаев вручил королю Иордании Абдалле II аль-Хусейну высшую государственную награду Казахстана – орден "Алтын Қыран".