В рамках официального визита в Амман президент Касым-Жомарт Токаев посетил Иорданский музей. Его сопровождали принц Али бен аль-Хусейн, заместитель председателя Совета попечителей музея Иордании, принцесса Сумайя бинт Хасан и директор музея Ихаб Амарин, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Акорды уточнили, что президент осмотрел выставочные залы, редкие артефакты и экспонаты, хранящиеся в стенах музея.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с историей создания крупнейшего музея Иорданского Хашимитского Королевства.

Фото: akorda.kz

В музее действует уникальная выставка свитков Мертвого моря, на которой представлены фрагменты медного свитка, имеющего большую историческую ценность.

Фото: akorda.kz

Кроме постоянных экспозиций, Иорданский музей проводит временные выставки, лекции, семинары и культурные мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение национальной истории и культуры.

В завершение президент Казахстана оставил запись в книге почетных гостей.

С официальным визитом в Иорданию глава Казахстана прибыл 18 февраля 2025 года. Как Токаева встречали во дворце, можно посмотреть по этой ссылке.

Материал по теме Какие документы подписали Казахстан и Иордания

Во время переговоров он озвучил цель своего визита – придать дополнительный импульс отношениям, дружбе и торгово-экономическим связям.

Также Токаев вручил королю Иордании Абдалле II аль-Хусейну высшую государственную награду Казахстана – орден "Алтын Қыран".