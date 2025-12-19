Император, технологии и энергетика: что пишут японские медиа о визите президента Казахстана

Японские средства массовой информации рассматривают визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Токио 18 декабря как событие особого значения, сообщает Zakon.kz.

От крупных национальных СМИ до региональных газет – практически все в течение одного дня опубликовали материалы, посвященные Казахстану. Это, по оценке журналистов, является наглядным свидетельством того, что отношения между Астаной и Токио выходят на новый этап развития.

Теплый прием в Императорском дворце

Для Японии личный прием иностранного лидера императором Нарухито считается знаком особого уважения. Именно поэтому встреча Касым-Жомарта Токаева в Императорском дворце стала одной из центральных тем в японской прессе.

Издания подробно писали о том, что император и президент провели беседу в официальном зале, известном как "Комната татами", после чего состоялся небольшой дружеский обед. В публикациях подчеркивается теплая и доверительная атмосфера встречи. Основное внимание в разговоре было уделено конкретным экологическим вопросам, в том числе проблемам водных ресурсов и обмеления Каспийского моря.

Фото: Акорда

Информационное агентство Asahi также сообщает, что император выразил Касым-Жомарту Токаеву соболезнования в связи с паводками, произошедшими в Казахстане.

Как пишет издание Nikkei, во время обеда президент разъяснил позицию Казахстана, предлагающего комплексный подход ООН к вопросам водных ресурсов. В ответ император отметил, что "проблема воды – это вопрос, над которым многим странам необходимо работать совместно".

Японские СМИ особо подчеркивают, что для Японии вопросы природы и водных ресурсов имеют не только научное, но и философское значение. Учитывая, что император Нарухито сделал "водную экологию" делом своей жизни, этот диалог, по мнению изданий, стал не просто проявлением дипломатического протокола, а свидетельством глубокого человеческого и научного взаимопонимания между двумя странами.

Переговоры с премьер-министром: новая страница партнерства

В центре внимания прессы также оказались переговоры Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Японские журналисты характеризуют эту встречу как "перезагрузку энергетического партнерства и строительство нового технологического моста".

Портал Jiji пишет, что в ходе переговоров обсуждалось сотрудничество в нефтегазовой сфере, а также перспективы долгосрочных соглашений по критически важным минералам и редкоземельным металлам. Отдельное внимание было уделено вопросам повышения безопасности цепочек поставок, развитию цифровой инфраструктуры, взаимодействию в области искусственного интеллекта и коммуникационных технологий.

Фото: Акорда

Прорывные инициативы в сфере ИИ и связи

Особый интерес японских экспертов вызвало новое соглашение между Министерством цифрового развития Японии и Казахстаном в области искусственного интеллекта и коммуникаций. Nikkei называет эту инициативу "одним из самых перспективных технологических альянсов в Центральной Азии".

Кроме того, СМИ сообщают, что по итогам встреч ожидается принятие совместной декларации между Японией и пятью странами. В документе, как отмечается, будет отражена поддержка политики по развитию логистики так называемого "Каспийского морского маршрута", спрос на который растет как на транспортный коридор, связывающий Центральную Азию и Европу в обход традиционных маршрутов, а также как направление сотрудничества в сфере официальной помощи развитию и искусственного интеллекта.

Саммит "Центральная Азия + Япония": роль Казахстана как регионального лидера

Как сообщает агентство Yahoo, Япония готовится впервые провести саммит со странами Центральной Азии на высшем уровне. Японское СМИ отмечает, что успех встречи в значительной степени будет зависеть от позиции казахстанского лидера. В публикации цитируются слова премьер-министра Японии, назвавшего Казахстан стратегическим партнером в деле укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права. Президент Казахстана, в свою очередь, заявил, что Астана рассматривает Японию как надежного партнера в Азии.

Фото: Акорда

Общая оценка японских СМИ

Японский авиационный портал FlyTeam неоднократно сообщал о прибытии правительственного самолёта Казахстана в аэропорт Ханэда, публикуя фоторепортажи. По оценке наблюдателей, подобное внимание отражает не только протокольный характер визита, но и заметный общественный интерес к происходящему.

На этом фоне японские СМИ в целом рассматривают поездку Касым-Жомарта Токаева в Японию шире рамок дипломатического протокола. В публикациях подчеркивается, что визит стал сигналом изменения восприятия Казахстана – от государства, прежде всего ассоциируемого с сырьевой экономикой, к стране с устойчивым политическим весом и возрастающей ролью в формировании технологической и дипломатической повестки региона.

Ране Токаев в Университете ООН в Токио прочитал лекцию на тему "Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир", где высказался о нарастающей ядерной угрозе. Во время лекции Касым-Жомарт Токаев также выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире и предложил создать региональный филиал Университета ООН в Алматы.