Президент заявил о ключевой роли атомной энергетики в "зеленой" повестке

Выступая 20 декабря на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония" глава государства отметил, что ядерная энергетика занимает важное место в "зеленой" повестке, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Казахстан обеспечивает порядка 40% мировых поставок ядерного топлива.



"Это крайне важно, учитывая, что почти 10% мировой электроэнергии вырабатывается атомными электростанциями. Сочетание ресурсного потенциала Казахстана и передовых технологий Японии в сфере атомной энергетики открывает благоприятные возможности для успешного сотрудничества в этой стратегически важной отрасли, прежде всего, путем внедрения инноваций. Особый интерес представляют проекты в области управления ядерными отходами, ядерной безопасности, подготовки высококвалифицированных кадров, включая сферу гражданской защиты", – указал Касым-Жомарт Токаев.

Он также сообщил, что развитие "чистой" энергетики рассматривается в Казахстане как стратегический долговременный приоритет.

"Казахстан заинтересован в привлечении японских компетенций, инноваций и инвестиций в проекты по добыче и переработке традиционных энергоносителей с применением "зеленых" технологий. В условиях геополитической нестабильности и растущего спроса на энергию углеводородные ресурсы сохранят свое важное значение в обеспечении устойчивости мировой экономики. Мы исходим из необходимости сбалансированного и справедливого энергетического перехода. Казахстан входит в десятку мировых стран по добыче угля. Уголь занимает около 70% в энергетическом балансе нашей страны. Поэтому рассчитываем на привлечение самых передовых технологий для превращения этого природного актива в мощный источник энергии", – подытожил президент.

В своем выступлении он также указал приоритетные направления взаимодействия с Японией в туристической сфере.