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Когда откроют шахту имени Костенко

каска Фото: rawpixel
Аким Карагандинской области рассказал, когда откроют шахту имени Костенко, где в результате трагедии погибли 46 горняков, сообщает Zakon.kz.

Аким региона Ермаганбет Булекпаев на брифинге рассказал, что 4 из 8 шахт "АрселорМиттал Темиртау" уже работают

"Все восемь шахт будут работать. На сегодня работают в полной мере 4 шахты, в остальных в силу различных причин ведутся подготовительные работы. По шахте Казахстанская как вы знаете еще идут работы".

Шахту имени Костенко откроют когда закончится расследование трагедии. По оценкам специалистов, восстановление работоспособности шахты необходимо еще 2-2,5 месяца.

Также по словам акима, закрывать шахты АМТ не будут.

"Это однозначно", - отметил Булекпаев.

Также аким отметил, что новому инвестору поставят условие, чтобы он вложил значительные средства на обеспечение безопасности на шахте.

"Это будет одним из требований со стороны государства", - заключил глава региона.

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Трагедия на шахте Костенко: какую помощь получили родные погибших горняков

Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

4 ноября сообщалось, что "АрселорМиттал Темиртау" выкупит казахстанский инвестор. В этот же день стало известно, сколько будут платить горнякам шахты имени Костенко.

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