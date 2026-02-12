#Казахстан в сравнении
Общество

Проверки опасных производственных объектов будут проходить ежегодно – МЧС

Работник, работники, рабочий, люди на производстве, производство, завод , фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 13:47 Фото: primeminister.kz
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ерболат Садырабаев рассказал о ключевых изменениях в сфере промышленной безопасности, предусмотренных принятым в 2025 году законом, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнил, что в 2025 году был принят закон по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом, и он существенно усиливает государственное регулирование в области промышленной безопасности.

"Прежде всего, промышленная безопасность выведена из-под действия Предпринимательского кодекса. Сформирован самостоятельный порядок осуществления государственного контроля и надзора, который с 2026 года будет регулироваться непосредственно отраслевым законом – законом "О гражданской защите". В рамках нового механизма внедряется риск-ориентированный подход. Ежегодной проверке будут подлежать субъекты и объекты, отнесенные к высокой степени риска. К ним относятся опасные производственные объекты, подлежащие обязательному декларированию промышленной безопасности, а также объекты, эксплуатирующие опасные технические устройства, отработавшие нормативный срок службы, установленный заводом-изготовителем", – озвучил Ерболат Садырабаев.

Он подчеркнул, что в то же время субъекты, не отнесенные к высокой степени риска, будут проверяться не чаще одного раза в три года.

"Таким образом, новый механизм обеспечивает полный охват всех субъектов и объектов контроля и надзора без исключения, но с учетом уровня потенциальной опасности. Отдельно отмечу, что отменено требование об обязательном уведомлении субъекта предпринимательства за 30 календарных дней до начала проверки. Теперь уведомление будет направляться за один рабочий день. Это позволит органам контроля получать объективную картину фактического состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах", – сказал Ерболат Садырабаев.

По его словам, проверки будут проводиться на основании утвержденных правил обеспечения промышленной безопасности.

"При этом органы контроля и надзора наделяются правом привлекать нарушителей к административной ответственности по результатам плановых проверок. Во-вторых, исключены требования по проведению анализа регуляторного воздействия – как до, так и после введения регуляторных инструментов и требований в области промышленной безопасности. Это позволит оперативно принимать необходимые меры в интересах безопасности. Кроме того, важная роль отводится производственному контролю. Все субъекты контроля и надзора обязаны создавать службы производственного контроля в области промышленной безопасности, которые будут подчиняться непосредственно первому руководителю организации", – дополнил он.

Он заявил, что в целях безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и технических устройств введены нормы, обязывающие организации своевременно обновлять оборудование, отработавшее нормативный срок службы.

"При этом уполномоченный орган в области промышленной безопасности наделяется компетенцией по согласованию соответствующих планов обновления. Также ужесточаются требования к деятельности профессиональных аварийно-спасательных служб. В частности, установлены требования по наличию имущества на праве собственности. Одновременно из закона "О гражданской защите" исключено понятие объектовой профессиональной аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности. Начиная с 2027 года все профессиональные аварийно-спасательные службы, включая созданные самими организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, обязаны проходить аттестацию на право проведения горноспасательных, газоспасательных и противофонтанных работ", – сказал Ерболат Садырабаев.

24 июня 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
