События

Трагедия на шахте Костенко: 10 человек получили различные сроки

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 20:30 Фото: Zakon.kz
Суд района Алихан Бокейхан города Караганды 15 августа вынес приговор десяти фигурантам уголовного дела о взрыве на шахте имени Костенко, в результате которого осенью 2023 года погибли 46 человек, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, подсудимые признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц и причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью (ч.3 ст.277 УК РК).

Среди осужденных – директор шахты, его заместители, главный инженер, руководители участков и специалисты по технике безопасности. Суд установил, что они нарушили требования промышленной, пожарной и санитарной безопасности, что привело к взрыву угольной пыли, повлекшему гибель 46 горняков и ранения 26 человек.

В зависимости от степени вины суд приговорил:

  • М. (директор шахты) – к 8 годам лишения свободы;
  • Е., Г., К. – к 7 годам;
  • Г. – к 6 годам 6 месяцам;
  • Ф., К., П. – к 6 годам;
  • Ш. и Г. – к 5 годам.

Все осужденные также лишены права занимать руководящие должности в горнодобывающей отрасли сроком на три года.

Приговор не вступил в законную силу.

18 февраля 2025 года Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что расследование уголовного дела о гибели 46 горняков на шахте им. Костенко закончено. А прокуратура Карагандинской области направила в суд 106 томов уголовного дела. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Silkroad Tour от ROX Motor: после 25 000 км – первая остановка в Казахстане
События
19:34, Сегодня
Silkroad Tour от ROX Motor: после 25 000 км – первая остановка в Казахстане
Что делать, если коллектор угрожает или нарушает закон
События
19:22, Сегодня
Что делать, если коллектор угрожает или нарушает закон
Военная техника на дорогах: в Карагандинской области стартовали учения
События
18:42, Сегодня
Военная техника на дорогах: в Карагандинской области стартовали учения
