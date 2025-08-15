Трагедия на шахте Костенко: 10 человек получили различные сроки

Суд района Алихан Бокейхан города Караганды 15 августа вынес приговор десяти фигурантам уголовного дела о взрыве на шахте имени Костенко, в результате которого осенью 2023 года погибли 46 человек, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, подсудимые признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц и причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью (ч.3 ст.277 УК РК).



Среди осужденных – директор шахты, его заместители, главный инженер, руководители участков и специалисты по технике безопасности. Суд установил, что они нарушили требования промышленной, пожарной и санитарной безопасности, что привело к взрыву угольной пыли, повлекшему гибель 46 горняков и ранения 26 человек.

В зависимости от степени вины суд приговорил:

М. (директор шахты) – к 8 годам лишения свободы;

Е., Г., К. – к 7 годам;

Г. – к 6 годам 6 месяцам;

Ф., К., П. – к 6 годам;

Ш. и Г. – к 5 годам.

Все осужденные также лишены права занимать руководящие должности в горнодобывающей отрасли сроком на три года.

Приговор не вступил в законную силу.

18 февраля 2025 года Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что расследование уголовного дела о гибели 46 горняков на шахте им. Костенко закончено. А прокуратура Карагандинской области направила в суд 106 томов уголовного дела.

