Туман, метель и гололед: непогода ожидает казахстанцев в понедельник

В 16 областях Казахстана на 22 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Атырауской области ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью ожидается гололед. Временами туман. В Конаеве ночью ожидается гололед. Временами туман.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ночью ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем снег, метель. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем снег, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке, юге, в центре области Абай ожидается снег, днем на юго-западе, в центре области небольшой снег. Ночью на востоке области, днем на западе, севере, в центре области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе, юге, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью на востоке области 15-20 м/с, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее днем ожидается низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, днем на севере области небольшой снег. Ночью на юге области, днем на севере области ожидается низовая метель. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью на юге области, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются ночью снег, днем низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Утром и днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный 9-14, на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау днем ожидается гололед. Ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

Ночью в области Жетысу ожидается снег, днем в горных районах области небольшой снег. На севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге, востоке, в центре, горных районах области туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидаются временами туман, гололед.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, днем на западе, севере, юге осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью снег, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), низовая метель. Ожидаются туман, гололед.

На юге, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

На севере Костанайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На западе, востоке области туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. В Караганде ожидается на дорогах гололедица. Временами туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидаются туман, гололед. В Жезказгане ожидаются туман, гололед.

Ночью на северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. Временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, ночью в горных районах области, днем на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

Ранее сообщалось, что нужно знать о погоде в Алматы, Астане и Шымкенте в ближайшие дни.