Непогода с метелью и туманом придет в Казахстан в понедельник

В 15 областях Казахстана на 29 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман. Ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются снег, метель, гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В конце дня на севере, юге, в центре области Улытау ожидаются снег, метель, гололед. На севере, юге, в центре области туман. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане в конце дня ожидаются снег, метель, гололед. Туман.

На юге, севере, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, туман.

Ночью на юге Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области туман.

В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с.

На западе, севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ожидаются туман, гололед.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ожидаются снег, низовая метель.

Ночью в Актюбинской области ожидаются снег, метель, гололед, на севере, востоке области временами сильный снег, днем на севере, востоке, юге области снег, низовая метель, гололед. На севере, западе области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. В Актобе ожидается гололед.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются снег низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный, на севере, в центре области 15-20, днем в Жарминском районе порывы 23 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

На юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

