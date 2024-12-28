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События

Туман, гололед и метель: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 19:36 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 29 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Улытауской области ожидается туман.

На западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман.

На западе, востоке Алматинской области ожидается ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с. В Конаеве днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью в Мангистауской области, днем на западе, юге, в центре области ожидается гололед. На юге, в центре области ожидается туман. В Актау ожидается гололед.

На севере, востоке, юге Актюбинской области ожидаются туман, гололед. В Актобе временами ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью ожидается гололед.

Днем на юге Кызылординской области ожидается гололед.

На западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. В Уральске – гололед, туман.

На севере, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, юге области – туман.

Ночью на востоке, юге, днем на западе, севере Абайской области ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью и утром на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге, днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на севере, юго-востоке области 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на севере, юге, востоке области порывы 18 м/с.

Ранее сообщалось, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 29 декабря.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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