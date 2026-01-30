#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.17
600.89
6.63
События

134 млн тенге и взятки в долларах: КНБ заинтересовался чиновниками ВКО

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 10:14 Фото: Zakon.kz
Комитет национальной безопасности (КНБ) расследует крупные коррупционные дела в Восточно-Казахстанской области (ВКО), сообщает Zakon.kz.

Так, в настоящее время по подозрению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями находится под следствием руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог на востоке страны.

Установлено, что он получал от представителей дорожно-строительных компаний и автобусных парков незаконные вознаграждения на сумму 134 млн тенге.

"В ходе обыска по месту его жительства изъяты 121,9 млн тенге и 97,7 тыс. долларов".Пресс-служба КНБ РК

Также, продолжили в ведомстве, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования этого же региона.

Он систематически получал денежные средства за содействие в прохождении учителями государственной аттестации.

"С санкции суда указанные лица взяты под стражу", – уточнили в КНБ.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 10:14
КНБ разоблачил фармаферу на 4,5 млрд тенге с участием международного гиганта OrdaMed

Уже 29 января мы также рассказывали, что КНБ объявил в розыск председателя правления АО "OrdaMed" Еркина Длимбетова.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Хищение 191 млн тенге и взятка 16 млн тенге: арестованы два высокопоставленных чиновника
15:39, 28 октября 2025
Хищение 191 млн тенге и взятка 16 млн тенге: арестованы два высокопоставленных чиновника
Международный наркотрафик с доходом в 2,4 млн долларов ликвидировали сотрудники КНБ
12:38, 10 мая 2025
Международный наркотрафик с доходом в 2,4 млн долларов ликвидировали сотрудники КНБ
КНБ провел спецоперацию по ликвидации нарколаборатории в ВКО
11:17, 16 августа 2025
КНБ провел спецоперацию по ликвидации нарколаборатории в ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Темирлан Анарбеков и Айдос Султангали - лучшие спортсмены Казахстана 2025 года
10:46, Сегодня
Темирлан Анарбеков и Айдос Султангали - лучшие спортсмены Казахстана 2025 года
Топовый нокаутер из Казахстана брутально уничтожил соперника (видео)
10:46, Сегодня
Топовый нокаутер из Казахстана брутально уничтожил соперника (видео)
Овечкин сравнялся с Гретцки по важному показателю в НХЛ
10:25, Сегодня
Овечкин сравнялся с Гретцки по важному показателю в НХЛ
В Британии раскритиковали игру "Арсенала" в матче с "Кайратом" в ЛЧ
10:10, Сегодня
В Британии раскритиковали игру "Арсенала" в матче с "Кайратом" в ЛЧ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: