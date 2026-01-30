134 млн тенге и взятки в долларах: КНБ заинтересовался чиновниками ВКО
Так, в настоящее время по подозрению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями находится под следствием руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог на востоке страны.
Установлено, что он получал от представителей дорожно-строительных компаний и автобусных парков незаконные вознаграждения на сумму 134 млн тенге.
"В ходе обыска по месту его жительства изъяты 121,9 млн тенге и 97,7 тыс. долларов".Пресс-служба КНБ РК
Также, продолжили в ведомстве, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования этого же региона.
Он систематически получал денежные средства за содействие в прохождении учителями государственной аттестации.
"С санкции суда указанные лица взяты под стражу", – уточнили в КНБ.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
