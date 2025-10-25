101 год празднует ветеран ВОВ в День Республики

25 октября, в День Республики, свой 101-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Камбар Сарсенов из Алматы, сообщает Zakon.kz.

Фронтовика, перешагнувшего вековой рубеж, поздравили заместитель председателя филиала РОО "Ветераны Вооруженных сил" Алматы полковник в отставке Тулеген Мустафин, представители Управления по делам обороны Медеуского района и Десантно-штурмовых войск.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Ветеран был рад гостям, он поблагодарил их за внимание. В свою очередь поздравил казахстанцев с Днем Республики и пожелал всем благополучия, мира и любви.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Камбар Сарсенов родился 25 октября 1924 года в Костанайской области. В 1942 году был призван в армию и после обучения отправлен на фронт. Он сражался в Белоруссии, Латвии, Литве, участвовал во взятии Кенигсберга, был трижды ранен. Ветеран награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденами Славы II и III степени, орденом Красной Звезды и многочисленными медалями.

Ветеран служил в разведке в 30-й отдельной разведывательной роте 51-й присоединенной Витебской дивизии ордена Суворова. Здесь он и получил два ордена за взятие "языка".

Материал по теме Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики

После войны казахстанец служил в органах МВД, а затем долгое время работал в энергетической системе Алматы.