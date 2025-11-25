Ветерану ВОВ в Алматы исполнился 101 год

Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Карпович Изюмников отметил 101-й день рождения. Поздравить его пришли военнослужащие Управления по делам обороны Медеуского района Алматы, которые вручили ему поздравительный адрес от министра обороны Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Виктор Карпович прошел почти всю войну. Штурмовал Вену, сражался с врагом в Австрии и Венгрии, освобождал город Зноймо на границе Чехословакии, где и встретил Победу. Изюмников за годы службы дослужился до звания старшего сержанта.

Был удостоен ряда наград – таких как орден Отечественной войны II степени, медаль "За боевые заслуги", также имеет юбилейные медали.

Виктор Карпович Изюмников родился в Уральской области, его родной хутор Чернояров находился в Зеленовском районе. Его родители – Карп Варфоломеевич и Клавдия Зиновьевна – имели четверых сыновей и дочь.

Когда началась война, на фронт ушли отец и старший брат Георгий. Сам Виктор в августе 1942 года окончил Переметнинскую среднюю школу и получил повестку. Следом за ним призвали и другого брата – Николая.

В Уральске в то время находилось передислоцированное из Ленинграда военное училище связи, туда и попал Виктор Изюмников. Отсюда в июне 1943 года группа курсантов была откомандирована в Воздушно-десантные войска. Молодого бойца Изюмникова определили в 17-ю воздушно-десантную гвардейскую бригаду в городе Ступино Московской области. Бригада далее была преобразована в 355-й гвардейский стрелковый полк 106-й стрелковой дивизии, который отправили под Будапешт. К концу войны Виктор Карпович был начальником радиостанции в звании старшего сержанта.

Демобилизовался Изюмников в марте 1947 года. Отец вернулся домой раньше, а вот братья отдали свои жизни на поле боя.

Виктор Карпович после войны поступил в Уральский сельскохозяйственный техникум, давно хотел стать агрономом. Далее он поступил в Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева. Учился Изюмников хорошо, потому и стал одним из немногих сталинских стипендиатов – получал больше, чем тогда зарабатывали его родители. В академии он встретил будущую супругу Валентину Точиленкову, она училась на факультете экономики. На четвертом курсе молодые поженились и потом уехали в Уральск. Супруги прожили вместе 60 лет. Валентина тоже трудилась в сфере сельского хозяйства.

Когда был объявлен призыв на целину, Виктора пригласили на работу в техникум, где он учился сам. После этого его направили на работу агрономом и секретарем парторганизации в совхоз Чаганский в Теректинском районе. В 1949 году Изюмников – кандидат в члены КПСС, а в партию был принят парткомом академии. Вместе с другими приехавшими он строил школы, дома, больницы и фермы.

Минуло меньше двух лет, и Виктора избрали секретарем Бурлинского райкома партии, затем здесь же назначили председателем райисполкома. Прошло некоторое время, и он стал первым секретарем райкома. Следующие 10 лет Виктор Карпович был секретарем Актюбинского обкома партии, а чуть позже – начальником областного управления сельского хозяйства.

В 1971 году Виктора Изюмникова пригласили в аппарат Совета министров Казахской ССР и утвердили заведующим отдела сельского хозяйства. Вскоре после этого его назначили заместителем управляющего делами правительства, здесь он отвечал за весь агропромышленный комплекс республики, а в марте 1983 года стал управляющим делами Совета министров, входил в состав Президиума Совета министров.

Виктор Карпович Изюмников работал с такими выдающимися деятелями Казахстана, как председатель Совета министров Байкен Ашимов, Василий Гребенюк, Султан Жиенбаев и Нурсултан Назарбаев. Через управделами проходил весь документооборот – около 40 тысяч документов в год.

Виктор Изюмников является заслуженным агрономом Казахстана, кандидатом экономических наук, он дважды избирался депутатом Верховного Совета Республики, был членом ЦК Компартии Казахстана. Имеет такие награды, как орден Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", "Құрмет", две почетные грамоты Президиума Верховного Совета республики, почетные дипломы и десять медалей ВДНХ.