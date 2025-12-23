"Национальный код – наследие для поколений": в Астане прошел этнофорум с почитателями казахского ремесла

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Основной целью форума, в котором приняли участие около 300 любителей казахского ремесла из столицы и со всей страны, является пропаганда национальных ценностей, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие организовано совместно "Женским крылом" партии Respublica и Ассоциацией "Хас шебер". В настоящее время в ассоциации "Хас шебер" собрано более 100 ремесленников. Проблема, которая нас волнует, заключается в том, что до сих пор отсутствуют некоторые механизмы для дальнейшего развития продукции ремесленников. Мы хотим поднять это на уровне правительства и систематизировать через законодательство. Хотелось бы, чтобы у наших ремесленников была общая платформа для продвижения и продажи своих изделий. Также если до сих пор у ремесленников не было специального дня, то мы планируем отмечать его 7 июля со следующего года". Президент Ассоциации "Хас шебер" Зиуар Жуманова Участники форума отметили, что от сегодняшнего масштабного мероприятия ожидают найти конкретные способы поддержки ремесленников. На панельной сессии в рамках форума представители общественной, культурной и креативной индустрии страны поделились своим мнением и опытом. Они обсудили темы креативной индустрии, культуры, национальных ценностей, кода нации, а также традиционных и современных ремесел.

