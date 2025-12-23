#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
События

"Национальный код – наследие для поколений": в Астане прошел этнофорум с почитателями казахского ремесла

курак, корпе, одеяло, орнамент, ремесло, шитье, вязка, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 15:24 Фото: пресс-служба акимата Астаны
Основной целью форума, в котором приняли участие около 300 любителей казахского ремесла из столицы и со всей страны, является пропаганда национальных ценностей, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие организовано совместно "Женским крылом" партии Respublica и Ассоциацией "Хас шебер".

В настоящее время в ассоциации "Хас шебер" собрано более 100 ремесленников. Проблема, которая нас волнует, заключается в том, что до сих пор отсутствуют некоторые механизмы для дальнейшего развития продукции ремесленников. Мы хотим поднять это на уровне правительства и систематизировать через законодательство. Хотелось бы, чтобы у наших ремесленников была общая платформа для продвижения и продажи своих изделий. Также если до сих пор у ремесленников не было специального дня, то мы планируем отмечать его 7 июля со следующего года".Президент Ассоциации "Хас шебер" Зиуар Жуманова

Участники форума отметили, что от сегодняшнего масштабного мероприятия ожидают найти конкретные способы поддержки ремесленников.

На панельной сессии в рамках форума представители общественной, культурной и креативной индустрии страны поделились своим мнением и опытом. Они обсудили темы креативной индустрии, культуры, национальных ценностей, кода нации, а также традиционных и современных ремесел.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Какие национальные казахские блюда предпочитают иностранцы
15:46, 06 сентября 2023
Какие национальные казахские блюда предпочитают иностранцы
Масштабный флешмоб в честь Дня национальной одежды состоялся в Астане
16:48, 18 марта 2024
Масштабный флешмоб в честь Дня национальной одежды состоялся в Астане
Национальный конгресс историков обсудил проект многотомника по истории Казахстана
17:58, 25 января 2025
Национальный конгресс историков обсудил проект многотомника по истории Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: