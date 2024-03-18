Масштабный флешмоб в честь Дня национальной одежды состоялся в Астане

В Астане 18 марта в День национальной одежды на территории этномемориального комплекса "Атамекен" состоялся масштабный флешмоб. В нем приняли участие более 500 человек. Все они были в казахской национальной одежде, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Более 500 человек собрались сегодня в Астане на территории этномемориального комплекса "Атамекен". Все они были в национальной одежде – таким образом в столице отпраздновали День национальной одежды.

Цель мероприятия – пропаганда национальных ценностей, привитие любви к национальной культуре, воспитание патриотизма, развитие отечественного искусства, а также создание творческой платформы, объединяющей деятелей культуры и искусства.

Директор государственного театра танца "Наз" Еркебулан Агимбаева сообщил, что в мероприятии изъявили желание принять участие все творческие коллективы города – театров, цирка, филармонии, театра танца "Наз". Всего 13 учреждений Управления культуры города Астаны.

"Они выстраиваются в специальном порядке, чтобы получился в итоге орнамент "Кошкар Муйиз". Это связано с традициями казахского народа", – сообщил он.

Фото: Zakon.kz

Действие разворачивалось недалеко от ключевой дороги города – пр. Кабанбай батыра. В итоге люди получили возможность принять в нем активное участие.

"Я ехала за дочкой – она была на тренировках по хоккею. По дороге увидела, что люди собираются, очень красивые костюмы, поэтому специально приехала обратно, чтобы дочка могла посмотреть тоже. Стоим и любуемся происходящим. Очень красиво, масштабно. Думаю, такие мероприятия служат популяризации национальной одежды. Я сейчас замечаю, как много молодых людей носят национальные украшения или какую-либо атрибутику", – заявила жительница Астаны Кристина.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что в этом году казахстанцы празднуют Наурыз в новом формате. Главным символом праздника в Казахстане стали тюльпаны.