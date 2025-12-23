#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
События

Смертью на воде и тюрьмой закончился отдых на Капчагайском водохранилище

катера на водоеме, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 16:38 Фото: pixabay
В Конаеве осудили мужчину, совершившего смертельный наезд на купающегося в Капчагайском водохранилище, сообщает Zakon.kz.

23 декабря 2025 года в прокуратуре Алматинской области рассказали, что трагедия произошла 2 июля.

"Гражданин Т., управляя катером, оказывая услуги по прокату, грубо нарушил правила безопасности эксплуатации водного транспорта, что повлекло смерть 23-летнего мужчины. Его действия квалифицированы по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это было в сумеречное время, при ограниченной видимости и с превышением допустимого количества пассажиров. В итоге катер наехал на купающегося.

Суд назначил подсудимому 2 года лишения свободы. Он взят под стражу в зале суда.

Приговор вступил в законную силу.

Летом 2025 года на Капчагайском водохранилище на глазах многих очевидцев утонула девушка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Смертельный случай произошел во время отдыха на Капчагайском водохранилище
21:55, 17 августа 2024
Смертельный случай произошел во время отдыха на Капчагайском водохранилище
На Капчагайском водохранилище спасли трех человек
19:22, 30 августа 2025
На Капчагайском водохранилище спасли трех человек
Пять инцидентов с отдыхающими произошли на пляже Капчагайского водохранилища
22:20, 10 августа 2025
Пять инцидентов с отдыхающими произошли на пляже Капчагайского водохранилища
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: