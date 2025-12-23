Смертью на воде и тюрьмой закончился отдых на Капчагайском водохранилище

В Конаеве осудили мужчину, совершившего смертельный наезд на купающегося в Капчагайском водохранилище, сообщает Zakon.kz.

23 декабря 2025 года в прокуратуре Алматинской области рассказали, что трагедия произошла 2 июля.

"Гражданин Т., управляя катером, оказывая услуги по прокату, грубо нарушил правила безопасности эксплуатации водного транспорта, что повлекло смерть 23-летнего мужчины. Его действия квалифицированы по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это было в сумеречное время, при ограниченной видимости и с превышением допустимого количества пассажиров. В итоге катер наехал на купающегося.

Суд назначил подсудимому 2 года лишения свободы. Он взят под стражу в зале суда.

Приговор вступил в законную силу.

Летом 2025 года на Капчагайском водохранилище на глазах многих очевидцев утонула девушка.