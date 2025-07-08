Утонувшая в Капшагае девушка и "дикие" условия: в Конаеве начали расследование

В минувшие выходные на Капшагае произошла трагедия – утонула девушка. Очевидцем стал депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек, который заявил, что на пляже были "дикие" условия. В акимате города Конаева прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Базарбек рассказал, что они с семьей выбрали для отдыха "общественный пляж" и стали свидетелями трагедии.

"Погибла девушка – прямо на моих глазах. Ее ведь можно было спасти! Во-первых, на пляже, где мы отдыхали (и вообще, по требованиям законодательства), должны быть установлены камеры видеонаблюдения, спасательные круги, вышки, у спасателей должны быть бинокли, медработник, умеющий оказывать первую медицинскую помощь, громкоговоритель, информационные стенды. К сожалению, ничего этого не было!" – написал он в Facebook.

Первую помощь девушке, по словам депутата, пытались оказать очевидцы и родственники.

"Администрация зоны отдыха, владельцы, собственники отсутствовали, спасателей фактически не было. Девушку вытаскивали не спасатели, а обычные лодочники, которые сдавали лодки в аренду, а также родственники и очевидцы. В этих "диких" условиях, когда понимаешь, что на пляжах Капшагая в случае, если ты будешь тонуть, тебя спасать не будут профессиональные спасатели, а если все же спасут, то первую помощь окажут не медики, а отдыхающие, которые видели навыки спасения разве что по телевизору. Казахстанские дикие пляжи – это своеобразная "русская рулетка", можешь не всплыть, а если всплыл, то не доживешь!" – заявил Базарбек.

Он также сообщил, что инициирует масштабные проверки водоохранных полос Капшагая и зон отдыха на побережье.

В свою очередь, в акимате Конаева прокомментировали трагический случай, а также рассказали о работе, которую проводят на пляжах Капшагая.

"Акимат города Конаева выражает глубокие соболезнования родным и близким девушки, утонувшей в воде. В связи с происшествием, произошедшим 7 июля, Управлением полиции города Конаева возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 306 Уголовного кодекса РК ("Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Проводится досудебное расследование. Следует отметить, что акимат продолжает мониторинг за деятельностью зон отдыха и пляжей. Выявленные в ходе проверок нарушения направляются в компетентные органы для принятия мер", – сообщили в акимате.

Там добавили, что ранее представители прокуратуры, ДЧС и акимата неоднократно проводили встречи с предпринимателями, работающими на пляжах, и разъясняли требования законодательства.

"Работа зоны отдыха, где произошел трагический случай, временно приостановлена. В городе Конаеве функционирует единый контакт-центр 109, по которому можно сообщить о любых происшествиях или направить обращения по вопросам безопасности. Призываем жителей и гостей города сообщать о нарушениях, касающихся работы пляжей и объектов бизнеса, по указанному номеру", – обратились к горожанам.

В конце июня в Алматы в озере Сайран утонули сразу два человека.