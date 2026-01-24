Рыбак провалился под лед на Капчагае: на помощь пришли спасатели
Сотрудники МЧС спасли рыбака на Капчагайском водохранилище, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС, в городе Конаев, в районе "Голубой бухты" Капчагайского водохранилища, во время патрулирования сотрудники ОСО МЧС заметили мужчину, провалившегося под лед.
Рыбак не смог самостоятельно выбраться из воды. Спасатели оперативно пришли на помощь и доставили его на безопасный участок.
Медицинская помощь не потребовалась, мужчина покинул место происшествия самостоятельно.
МЧС напоминает: выход на лед в период его неустойчивости крайне опасен. Соблюдайте меры безопасности и не рискуйте своей жизнью.
