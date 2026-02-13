Туман, дождь и снег: какие регионы Казахстана охватило штормовое предупреждение

В 13 областях Казахстана на 14 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром на юге, в горных районах области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, юге, в горных районах области туман. Ветер севере-восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидаются осадки (преимущественно дождь). Временами туман. В Туркестане временами ожидается туман.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман. На севере, востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный, восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-18 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный снег. Ночью на севере, юге, в горных районах днем ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Алматы временами ожидаются туман, гололед. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман. Днем в Мугалжарском районе низовая метель. Ветер юго-восточный, днем на юго-западе, в центре области порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, в центре области Жетысу ожидается на дорогах гололедица. На востоке, в горных районах области туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 25 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается на дорогах гололедица.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юге, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

На севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На юге, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ранее сообщалось, что морозная погода, сильные снегопады и ливни накроют Казахстан 14 февраля.