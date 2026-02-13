#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
496
588.01
6.42
События

Туман, дождь и снег: какие регионы Казахстана охватило штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 20:05 Фото: freepik
В 13 областях Казахстана на 14 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром на юге, в горных районах области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, юге, в горных районах области туман. Ветер севере-восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидаются осадки (преимущественно дождь). Временами туман. В Туркестане временами ожидается туман.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман. На севере, востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный, восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-18 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный снег. Ночью на севере, юге, в горных районах днем ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Алматы временами ожидаются туман, гололед. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман. Днем в Мугалжарском районе низовая метель. Ветер юго-восточный, днем на юго-западе, в центре области порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, в центре области Жетысу ожидается на дорогах гололедица. На востоке, в горных районах области туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 25 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается на дорогах гололедица.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юге, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

На севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На юге, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ранее сообщалось, что морозная погода, сильные снегопады и ливни накроют Казахстан 14 февраля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Владеющая сетью магазинов одежды бизнесвумен получила 7 лет лишения свободы в Караганде
20:06, Сегодня
Владеющая сетью магазинов одежды бизнесвумен получила 7 лет лишения свободы в Караганде
Туман, метель и гололед: какие регионы Казахстана охватило штормовое предупреждение
20:02, 23 декабря 2025
Туман, метель и гололед: какие регионы Казахстана охватило штормовое предупреждение
Туман, снег, дожди и заморозки: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
20:01, 30 сентября 2025
Туман, снег, дожди и заморозки: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Молодёжная команда "Барыса" проиграла в матче МХЛ
21:18, Сегодня
Молодёжная команда "Барыса" проиграла в матче МХЛ
"Кайрат" обыграл клуб РПЛ в товарищеском матче
21:12, Сегодня
"Кайрат" обыграл клуб РПЛ в товарищеском матче
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
20:38, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
Четыре гола решили исход товарищеского матча "Астаны" в ОАЭ
20:24, Сегодня
Четыре гола решили исход товарищеского матча "Астаны" в ОАЭ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: