В области Жетысу на 11% выросло производство сельскохозяйственной продукции

В области Жетысу состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников сельского хозяйства. Аким области Бейбит Исабаев, поздравив аграриев с профессиональным праздником, провел церемонию награждения и вручил лучшим сельхозтоваропроизводителям региона ключи от новых тракторов.

По информации пресс-службы акимата региона, в 2025 году в регионе объем урожая сельхозкультур составил 2 млн тонн. При этом по сравнению с прошлым годом производство сельскохозяйственной продукции выросло на 11%, достигнув 90 млрд тенге.

Перед началом торжественного собрания Бейбит Исабаев осмотрел выставку, организованную в фойе Дворца культуры им. И. Жансугурова, где была представлена разнообразная продукция, производимая в регионе, и ряд новшеств в сфере агротехнологий.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

Выступая с поздравительной речью, аким области остановился на задачах, поставленных главой государства на ІІ Форуме работников сельского хозяйства.

"Этот праздник – знак глубокого уважения к людям труда, которые обеспечивают продовольственную безопасность и вносят большой вклад в социально-экономическое развитие страны. Перед нами стоит задача повысить объем валовой продукции сельского хозяйства, уделяя при этом особое внимание цифровизации агропромышленного комплекса и его развитию как высокотехнологичной отрасли. В этом году на поддержку агросубъектов региона со стороны государства выделено 61,2 млрд тенге, из них 25,2 млрд тенге – субсидии, 24 млрд тенге – льготные кредиты, 12 млрд тенге – лизинговые программы. В результате обновляется автопарк сельхозтехники, активно внедряются водосберегающие технологии. Благодаря принимаемым мерам и ежедневному труду аграриев в этом году урожай сельхозкультур в регионе составил 2 млн тонн. Выражаю благодарность за добросовестный труд и еще раз поздравляю с праздником", – сказал Исабаев, перейдя к церемонии награждения.

Cельхозтоваропроизводители области были награждены медалями "Ветеран труда", нагрудными знаками "Отличник сельского хозяйства", благодарственными письмами премьер-министра РК, почетными грамотами акима области.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

Затем состоялось награждение победителей в номинации "Лучшие сельхозтоваропроизводители региона". В частности, из числа крестьянских хозяйств лучшим было признано КХ "Ерен Тау" Каратальского района, а из числа юридических лиц – ТОО "Сельский механизатор" Алакольского района. Их руководителям были вручены дипломы І степени и ключи от новеньких тракторов. Среди перерабатывающих предприятий лучшим было признано ТОО "Ляззат-2016" г. Талдыкоргана, специализирующееся на производстве молочной продукции. В качестве награды – диплом І степени и денежный сертификат.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

От лица награжденных выступил руководитель КХ "Ерен Тау" Кахарман Магдыкасым.

"Мы специализируемся как на растениеводстве, так и животноводстве. В основном выращиваем сахарную свеклу и кукурузу. Планируем заняться и выращиванием подсолнечника. У нас имеется 1600 голов МРС. Для повышения урожайности и экономии поливной воды активно внедряем влагосберегающие технологии. Сейчас в нашем хозяйстве система капельного орошения охватывает 480 га, а в следующем году этот показатель планируем довести уже до 800 га. Очень приятно, что наш труд оценили. Новенький трактор нам очень поможет в проведении весенне-посевной кампании", – сказал он.

Своим мнением поделился участник сельхозвыставки, руководитель ТОО "Евразиан дринкс" Мадияр Туебаев, который этой весной наладил в Талдыкоргане производство кумыса с добавлением меда, а также ряда других молочных напитков.

"Сырье для нашей продукции мы приобретаем в основном в Текели. Используя закваску из кобыльего молока, наладили производство напитка "балқымыз", то есть кумыса с добавлением меда. Также производим айран, напиток "Таң", питьевой йогурт. На этой неделе произвели три тонны продукции. Пока реализуем свою продукцию в Талдыкоргане, айран начали реализовывать в Алматы. В скором времени планируем наладить экспорт в Китай, сейчас ведется подготовка. Наша основная цель – обеспечить население качественной продукцией по доступной цене. Были очень рады представить свой товар на выставке в честь Дня работников сельского хозяйства", – резюмировал он.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

Праздничное мероприятие продолжила концертная программа.