56 незаконных операций: из Польши в РК вывезли украинку, подозреваемую в торговле органами

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Польши экстрадировали гражданку Украины, разыскиваемую за торговлю человеческими органами, сообщает Zakon.kz.

По информации Генеральной прокуратуры, ее подозревают в том, что в 2017-2018 годах, являясь участником транснациональной организованной преступной группы, осуществляла незаконную куплю-продажу органов человека.

"Ее роль заключалась в поиске и организации встреч доноров и реципиентов, обеспечении конспирации и организационного сопровождения операций по купле-продаже и трансплантации органов. Всего участники преступной группы, находясь как на территории Казахстана, так и в других государствах, организовали 56 незаконных сделок с органами живых лиц, то есть куплю-продажу и последующую трансплантацию в организациях здравоохранения Республики Казахстан. После совершения преступления подозреваемая от органов уголовного преследования скрылась и 5 лет находилась в международном розыске", – сообщили в ведомстве 24 декабря 2025 года.

Задержали подозреваемую в марте текущего года при попытке пересечения польской границы и по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадировали в Казахстан.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет с конфискацией имущества.

В надзорном органе отметили, что ранее два участника этой преступной организации были возвращены из Турции и России.

20 декабря в Генпрокуратуре рассказали об экстрадиции из Швеции казахстанца, укравшего в 2018 году 55 млн тенге у банка.