Первый снег в Алматы: снежный барс "прогулялся" по зимнему городу

Акимат Алматы сегодня, 10 декабря 2025 года, опубликовал в своем Instagram красивое видео со снежным барсом, сгенерированное при помощи искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Zakon.kz.

Из записи под публикацией следует, что:

"Наш снежный барс решил погулять по зимнему Алматы. Теперь смотрим, как он неспешно изучает знакомые места. Наш символ – тот еще исследователь!"

Отметим, что снежный барс "побывал" у памятника Абаю на площади Республики, возле цирка, на Кок Тобе, у драмтеатра им. Мухтара Ауэзова. Завершил он "свое путешествие" по Алматы на пр. аль-Фараби, где нежился под снегом.

Жителей и гостей южной столицы кадры с пушистиком умилили:

"Барсик".

"Здоровья".

"Прекрасно".

"Видео классное".

"Очень красивое видео. Спасибо!"

"Ждал, что он сейчас памятник Абаю уронит".

