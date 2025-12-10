Первый снег в Алматы: снежный барс "прогулялся" по зимнему городу
Фото: Instagram/akimat_almaty (сгенерировано с помощью ИИ)
Акимат Алматы сегодня, 10 декабря 2025 года, опубликовал в своем Instagram красивое видео со снежным барсом, сгенерированное при помощи искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Zakon.kz.
Из записи под публикацией следует, что:
"Наш снежный барс решил погулять по зимнему Алматы. Теперь смотрим, как он неспешно изучает знакомые места. Наш символ – тот еще исследователь!"
Отметим, что снежный барс "побывал" у памятника Абаю на площади Республики, возле цирка, на Кок Тобе, у драмтеатра им. Мухтара Ауэзова. Завершил он "свое путешествие" по Алматы на пр. аль-Фараби, где нежился под снегом.
Жителей и гостей южной столицы кадры с пушистиком умилили:
- "Барсик".
- "Здоровья".
- "Прекрасно".
- "Видео классное".
- "Очень красивое видео. Спасибо!"
- "Ждал, что он сейчас памятник Абаю уронит".
О том, когда в Алматы вернется тепло и прекратятся осадки, можете прочитать по ссылке.
