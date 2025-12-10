#Казахстан в сравнении
Общество

Первый снег в Алматы: снежный барс "прогулялся" по зимнему городу

снежный барс, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 17:57 Фото: Instagram/akimat_almaty (сгенерировано с помощью ИИ)
Акимат Алматы сегодня, 10 декабря 2025 года, опубликовал в своем Instagram красивое видео со снежным барсом, сгенерированное при помощи искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Zakon.kz.

Из записи под публикацией следует, что:

"Наш снежный барс решил погулять по зимнему Алматы. Теперь смотрим, как он неспешно изучает знакомые места. Наш символ – тот еще исследователь!"

Отметим, что снежный барс "побывал" у памятника Абаю на площади Республики, возле цирка, на Кок Тобе, у драмтеатра им. Мухтара Ауэзова. Завершил он "свое путешествие" по Алматы на пр. аль-Фараби, где нежился под снегом.

Жителей и гостей южной столицы кадры с пушистиком умилили:

  • "Барсик".
  • "Здоровья".
  • "Прекрасно".
  • "Видео классное".
  • "Очень красивое видео. Спасибо!"
  • "Ждал, что он сейчас памятник Абаю уронит".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 17:57
"Снег не трогать! И благодарите!": долгожданная зима в Алматы стала поводом для шуток

О том, когда в Алматы вернется тепло и прекратятся осадки, можете прочитать по ссылке.

