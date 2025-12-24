#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
События

Токаев: По итогам 2025 года ожидается увеличение объема ВРП Астаны до 34 млрд долларов

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 17:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На совещании по развитию Астаны 24 декабря 2025 года Касым-Жомарт Токаев отметил, что город в целом уверенно движется вперед, демонстрируя впечатляющие темпы роста, сообщает Zakon.kz.
"По итогам 11 месяцев краткосрочный экономический индикатор составил 118,6%. Астана демонстрирует лидирующие позиции по таким показателям, как инвестиции, строительство, развитие малого и среднего бизнеса. И это закономерно", – сказал Токаев.

Объем строительства жилья по итогам года достигнет около 5 млн квадратных метров. Это составляет примерно четверть от всего объема вводимого в стране жилья и в несколько раз превышает аналогичные показатели столиц соседних государств Центральной Азии.

"Объем выпуска обрабатывающей промышленности за 11 месяцев 2025 года составляет 2,8 трлн тенге с ростом 7,2%, это около 6 млрд долларов. Объем торговли за 11 месяцев 2025 года превышает 10,8 трлн тенге, рост составляет 8,4%, это примерно 22,5 млрд долларов. Налогов, как мне было сегодня доложено, было заплачено 4,3 трлн тенге. Тоже приличная сумма. В 2024 году объем валового регионального продукта Астаны составил 15 с небольшим трлн тенге, это 32 млрд долларов. По итогам 2025 года ожидается 34 и, возможно, поднимется до 35 млрд долларов (17 трлн тенге и более) при официальной численности населения 1,6 млн человек", – продолжил президент.

На совещании глава государства также рассказал, что председателя КНР Си Цзиньпина впечатлило преображение Астаны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Движется вперед, но существуют нерешенные проблемы": Токаев о развитии Астаны
16:57, Сегодня
"Движется вперед, но существуют нерешенные проблемы": Токаев о развитии Астаны
Астана впечатлила Си Цзиньпина своим преображением – Токаев
17:11, Сегодня
Астана впечатлила Си Цзиньпина своим преображением – Токаев
Президент Токаев сравнил Астану с Токио: 14 млн жителей и колоссальная чистота
17:19, Сегодня
Президент Токаев сравнил Астану с Токио: 14 млн жителей и колоссальная чистота
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: