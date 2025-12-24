Токаев: По итогам 2025 года ожидается увеличение объема ВРП Астаны до 34 млрд долларов

На совещании по развитию Астаны 24 декабря 2025 года Касым-Жомарт Токаев отметил, что город в целом уверенно движется вперед, демонстрируя впечатляющие темпы роста, сообщает Zakon.kz.

"По итогам 11 месяцев краткосрочный экономический индикатор составил 118,6%. Астана демонстрирует лидирующие позиции по таким показателям, как инвестиции, строительство, развитие малого и среднего бизнеса. И это закономерно", – сказал Токаев.

Объем строительства жилья по итогам года достигнет около 5 млн квадратных метров. Это составляет примерно четверть от всего объема вводимого в стране жилья и в несколько раз превышает аналогичные показатели столиц соседних государств Центральной Азии.

"Объем выпуска обрабатывающей промышленности за 11 месяцев 2025 года составляет 2,8 трлн тенге с ростом 7,2%, это около 6 млрд долларов. Объем торговли за 11 месяцев 2025 года превышает 10,8 трлн тенге, рост составляет 8,4%, это примерно 22,5 млрд долларов. Налогов, как мне было сегодня доложено, было заплачено 4,3 трлн тенге. Тоже приличная сумма. В 2024 году объем валового регионального продукта Астаны составил 15 с небольшим трлн тенге, это 32 млрд долларов. По итогам 2025 года ожидается 34 и, возможно, поднимется до 35 млрд долларов (17 трлн тенге и более) при официальной численности населения 1,6 млн человек", – продолжил президент.

На совещании глава государства также рассказал, что председателя КНР Си Цзиньпина впечатлило преображение Астаны.