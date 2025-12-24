Кого и чего вы опасаетесь: о работе министров высказался Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 декабря на совещании по развитию Астаны прокомментировал работу казахстанских министров, сообщает Zakon.kz.

Так, глава государства подчеркнул, что министры должны безупречно выполнять свои обязанности.

"У нас некоторые министры говорят: "Не буду подписывать". И все, заболевают, уезжают в командировки и так далее, подставляют своего замминистра. Тогда как мы будем развиваться? Если вы опасаетесь преследования правоохранительных органов, тогда сразу и скажите, кого и чего вы опасаетесь. Поправим, правоохранительные органы – за воспрепятствование деятельности правительства. А воспрепятствование деятельности правительства – это преступление государственного значения. Непозволительно правоохранительным органам вмешиваться в деятельность министерств без оснований", – заявил он.

Ранее на этом же совещании Касым-Жомарт Токаев похвалил акима Астаны, отметив, что "нашел человека, который понял, чего он хочет".

Также президент сделал важное заявление касательно реформ и обратился к государственному аппарату.

Между тем Серика Бурамбаева освободили от должности замминистра обороны.