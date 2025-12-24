Мороз до -29°С и метель: в Астане, Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение

В Алматы и 15 областях Казахстана на 25 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед. Днем гололед. На севере, в центре области туман. Днем на западе, севере, в центре области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау днем ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами туман, вечером гололед.

На западе, севере, востоке области Западно-Казахстанской области ожидается гололед. В Уральске ожидаются туман, гололед.

На юге Актюбинской области ожидается гололед. На юге, востоке области ожидается туман.



На западе, севере Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается на дорогах гололедица.



В Акмолинской области ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью порывы 15 м/с.



На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, в центре области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.



На севере области Абай ожидается небольшой снег. На западе, севере, в центре области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с, днем в Жарминском районе порывы 23-28 м/с. В Семее ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-18 м/с.



Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед.



В Астане ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.



На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, на западе, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

В Алматы ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, метель, гололед. На западе, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, на западе, севере области порывы 15-18 м/с. В Караганде ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с.

В области Улытау ожидаются снег, метель, гололед. На западе, юге, в центре области туман, гололед. Ветер юго-западный, днем на востоке области порывы 15-18 м/с. В Жезказгане ожидаются гололед, туман.



На юге, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, утром и днем на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами ожидается туман.



В Северо-Казахстанской области 25 декабря ожидаются снег, метель, гололед. 26 декабря ночью снег, метель, днем на севере, востоке снег, метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. 25 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 15-20, на западе области -23°, с дальнейшим понижением 26 декабря ночью до -25-30°, на юге области -20°. В Петропавловске 25 декабря ожидаются снег, метель. 26 декабря ночью ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный 25 декабря порывы 15-20 м/с. 25 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до -17-19°, с дальнейшим понижением 26 декабря ночью до -27-29°.

Ранее сообщалось, что на большую часть территории Казахстана в предстоящий четверг, 25 декабря 2025 года, обрушится непогода.

