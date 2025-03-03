20-градусный мороз и метель: в Астане, Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 15 областях Казахстана на 4 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, севере, в горных районах Жамбылской области ожидается снег, днем в горных районах снег, гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман и юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В горных районах области Жетысу ожидается сильный снег, днем на востоке, юге, в горных районах области осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, в центре, горных районах области туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью временами ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Атырауской области ожидается снег, днем на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.

Ночью в области Улытау ожидаются снег, низовая метель, днем на юге, востоке области снег, низовая метель. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. В Жезказгане ночью ожидаются снег, низовая метель.

В Астане ожидаются временами снег и низовая метель.

На западе, севере, юге области Абай ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-18 м/с. В Караганде ожидаются снег, низовая метель. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-18 м/с.

Ночью и днем на западе, юге Павлодарской области ожидается снег. На западе, юге области низовая метель. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром на западе области временами сильный снег. На западе, севере, в центре области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ночью на северо-востоке области сохранится сильный мороз 20 градусов. В Актау ожидается гололед.

Ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на востоке, в центре Кызылординской области ожидаются снег, метель. На севере, востоке, в центре области туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Кызылорде ночью снег, метель. Временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, востоке Костанайской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, юге области туман. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области, порывы 15-20 м/с.

Ночью в Акмолинской области ожидаются снег, метель, днем на западе, севере, востоке области снег, низовая метель. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

Ночью на юго-западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, днем снег, на юге области низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге области, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на севере, западе, в центре и горных районах области, порывы 15-20 м/с, ночью на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидаются снег, туман. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

4-6 марта на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах гололедица. 4 марта ожидается ветер западный ночью на юго-востоке, в центре области порывы 18-23 м/с. В Конаеве 4-6 марта временами ожидается туман, на дорогах гололедица. 4 марта ожидается ветер западный ночью, порывы 18 м/с.

В Алматы 4-6 марта временами ожидается туман, на дорогах гололедица.

Ранее сообщалось, что в Казахстане, несмотря на наступление весны, в предстоящий вторник, 4 марта 2025 года, сохранится неустойчивый характер погоды.

