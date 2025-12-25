Токаев посетил малую индустриальную зону "Тараз"

Сегодня, 25 декабря 2025 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область посетил малую индустриальную зону "Тараз". Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент был ознакомлен с работой по привлечению инвестиций и развитию агропромышленного комплекса в Жамбылской области.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об индустриализации экономики, реализуемых проектах в сферах животноводства и переработки сельхозпродукции, диверсификации посевных площадей, внедрении технологий водосбережения. Также был представлен пул инвестиционных проектов.

С начала года в регион привлечено 599,2 млрд тенге инвестиций, рост составил 33%. За два года здесь реализовано 56 инвестиционных проектов на сумму 242 млрд тенге.

Главе государства были презентованы проекты ведущих предприятий региона. Касым-Жомарт Токаев также ознакомился с инвестиционным проектом по производству минеральных удобрений ТОО "Казфосфат" и строительством металлургического завода ТОО "YONGGANG CENTRAL IRON and STEEL".

Президент был проинформирован о промежуточных итогах реализации масштабного инвестиционного проекта "ЕвроХим-Қаратау" в Жанатасе. В настоящий момент ведутся пусконаладочные работы на новом заводе по производству серной кислоты, где уже была получена первая продукция для внутреннего рынка.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о предстоящем запуске завода по глубокой переработке кукурузы Shengtai Biotech Co.Ltd в Шуском районе с общим объемом инвестиций 1,5 млрд долларов и строительстве сахарного завода Zhongkai Kazakhstan International Company в Байзакском районе.

Кроме того, главе государства продемонстрировали сельскохозяйственную технику компании KAZ FMWORLD AGRICULTURAL MACHINERY, которая будет выпускаться на территории индустриальной зоны.

Фото: akorda.kz

