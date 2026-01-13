#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.84
595.75
6.47
События

В одном из самых уникальных парков Казахстана фотоловушка зафиксировала редкого кота

лапа, кот, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 09:29 Фото: pixabay
Таинственный ночной обитатель степей напомнил о себе: в Чарынском национальном парке фотоловушка зафиксировала редкого степного кота (Felis lybica ornata), сообщает Zakon.kz.

Администрация кадры разместила 12 января 2026 года на странице в Instagram, предоставив немного сведений.

Этот хищник, как отмечают специалисты, очень осторожен, ведет одиночный образ жизни и в основном активен в ночное время.

Также сказано, что степной кот обитает в степных, полупустынных и предгорных районах. В его рацион входят мелкие грызуны, птицы и иногда насекомые.

Окрас животного, как правило, сероватый или желтоватый, на спине заметны темные полосы и пятна, а длинный хвост украшен характерными черными кольцами на конце.

"Данные, полученные с помощью фотоловушек, позволяют специалистам более точно отслеживать численность редких животных и эффективно планировать меры по их охране".Пресс-служба Чарынского национального парка

Чарынский национальный парк был основан в Алматинской области в 2004 году и считается одной из самых уникальных природных территорий страны. В его состав входят Ясеневая роща палеогенового периода, Чарынский каньон со знаменитой "Долиной замков", а также восточная часть гор Малые Богуты (Бугутты).

На территории парка обитает популяция джейранов, занесенных в Красную книгу Казахстана.

Охота на этих животных строго запрещена. Среди других редких представителей фауны каменная куница, среднеазиатская речная выдра, манул, перевязка, а также сибирский горный козел, корсак, беркут, сокол-балобан и многие другие виды. Богат и растительный мир парка, где встречаются азиатский тополь, солодка уральская, жимолость илийская, барбарис илийский и шиповник Альберта.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 09:29
Без цели преследования: уникальные кадры диких животных делает алматинец

В конце 2025 года мы рассказывали, что в филиале "Ерейментауский" национального парка "Буйратау" охотовед зафиксировал новый для этой территории вид птиц – лапландского подорожника (Calcarius lapponicus).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Краснокнижный манул прогулялся перед фотоловушкой в Чарынском каньоне
11:08, 28 марта 2023
Краснокнижный манул прогулялся перед фотоловушкой в Чарынском каньоне
Редкая рысь и сибирский козел попали в фотоловушку в Катон-Карагайском нацпарке
19:31, 04 ноября 2024
Редкая рысь и сибирский козел попали в фотоловушку в Катон-Карагайском нацпарке
Уникальное видео сняли на Чарыне: два редких и разных животных в одном кадре
16:58, 20 августа 2025
Уникальное видео сняли на Чарыне: два редких и разных животных в одном кадре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: