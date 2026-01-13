В одном из самых уникальных парков Казахстана фотоловушка зафиксировала редкого кота

Таинственный ночной обитатель степей напомнил о себе: в Чарынском национальном парке фотоловушка зафиксировала редкого степного кота (Felis lybica ornata), сообщает Zakon.kz.

Администрация кадры разместила 12 января 2026 года на странице в Instagram, предоставив немного сведений.

Этот хищник, как отмечают специалисты, очень осторожен, ведет одиночный образ жизни и в основном активен в ночное время.

Также сказано, что степной кот обитает в степных, полупустынных и предгорных районах. В его рацион входят мелкие грызуны, птицы и иногда насекомые.

Окрас животного, как правило, сероватый или желтоватый, на спине заметны темные полосы и пятна, а длинный хвост украшен характерными черными кольцами на конце.

"Данные, полученные с помощью фотоловушек, позволяют специалистам более точно отслеживать численность редких животных и эффективно планировать меры по их охране". Пресс-служба Чарынского национального парка

Чарынский национальный парк был основан в Алматинской области в 2004 году и считается одной из самых уникальных природных территорий страны. В его состав входят Ясеневая роща палеогенового периода, Чарынский каньон со знаменитой "Долиной замков", а также восточная часть гор Малые Богуты (Бугутты).

На территории парка обитает популяция джейранов, занесенных в Красную книгу Казахстана.

Охота на этих животных строго запрещена. Среди других редких представителей фауны – каменная куница, среднеазиатская речная выдра, манул, перевязка, а также сибирский горный козел, корсак, беркут, сокол-балобан и многие другие виды. Богат и растительный мир парка, где встречаются азиатский тополь, солодка уральская, жимолость илийская, барбарис илийский и шиповник Альберта.

В конце 2025 года мы рассказывали, что в филиале "Ерейментауский" национального парка "Буйратау" охотовед зафиксировал новый для этой территории вид птиц – лапландского подорожника (Calcarius lapponicus).