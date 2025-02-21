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Финансы

Новая банкнота номиналом 1000 тенге: названа дата выпуска

Новая банкнота номиналом 1000 тенге, дата выпуска, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 14:48 Фото: YouTube/nationalbank_kz
На очередном заседании правления Национального банка Казахстана было принято решение по дате, в которую в обращение выпустят банкноты номиналом 1000 тенге нового дизайна из серии "Сакский стиль", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 февраля 2025 года, стало известно из сайта НБК.

"Принято решение о выпуске в обращение банкноты национальной валюты РК номиналом 1000 тенге с измененным дизайном образца 2024 года с 28 марта 2025 года", – говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Также сообщается, что правлением Нацбанка утвержден дизайн и выпуск в обращение в текущем году двух новых коллекционных монет: "GRIFFIN" из серии "Легенды и мифы кочевников" и "OTYRAR" из серии "Изучая монеты – открывай Казахстан".

Новая серия банкнот "Сакский стиль"

С 25 декабря 2024 года Национальный банк Казахстана выпустил в обращение банкноты номиналом 2000 тенге нового дизайна. Отмечалось, что это третья банкнота из серии "Сакский стиль".

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Тогда в НБК уточнили, что в массовое обращение новые банкноты поступят во втором квартале 2025 года, так как для доставки во все регионы Казахстана и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) требуется дополнительное время.

Чуть ранее, с 28 июня 2024 года, Нацбанк выпустил в обращение банкноты номинальной стоимостью 10 тыс. тенге нового дизайна. А с 25 декабря 2023 года в Казахстане появилась новая пятитысячная купюра из серии "Сакский стиль".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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