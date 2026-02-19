Мороз, дожди и метель: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на пятницу

В 17 областях Казахстана на 20 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

Ночью в Актюбинской области ожидаются осадки, метель, гололед, на западе, севере области сильные осадки (преимущественно снег), днем осадки (дождь, снег), гололед, на севере, востоке, в центре области низовая метель. На западе, юге, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 15-20, на севере, в центре области порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, в центре области временами 23-28 м/с. В Актобе ожидается снег, ночью временами сильный снег, метель. Гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель. На севере, востоке, в центре области туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидается гололед, а также резкое понижение температуры воздуха ночью до 10-12 мороза. Ветер северо-восточный, восточный порывы 15 м/с.

В Карагандинской области ожидается на дорогах гололедица. На севере, юге, востоке области туман. Ветер северо-восточный, восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается на дорогах гололедица, а также резкое понижение температуры воздуха ночью до 18-20 мороза.

Ночью на востоке, юге, в центре области Абай ожидаются снег, временами сильный снег, метель, гололед. На западе области туман. Ветер северо-западный, северный на востоке, юге, в центре области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

Ночью на севере Кызылординской области ожидается гололед. В центре, на севере, юге области туман. Ветер северо-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

Днем на западе, юге Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, восточный на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ожидается туман.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед, на востоке, юге области временами сильный снег, днем на севере, востоке области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На востоке области туман. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске в первой половине ночи ожидаются снег, метель, гололед, резкое понижение температуры воздуха ночью до 15-17 мороза. Ветер северо-западный ночью порывы 15-18 м/с.

В Жамбылской области временами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с.

В Атырауской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, ночью на севере области сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-18 м/с.

На юге Павлодарской области ожидается туман, ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 14-16 мороза.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, на западе, севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман.

Днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается дождь. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юге, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, на западе, юге области временами 25 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный с переходом на восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер западный с переходом на восточный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что ураган и снегопад надвигаются на Казахстан.