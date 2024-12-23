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События

На Байконуре готовят к запуску уникальную ракету

На Байконуре готовят к запуску уникальную ракету, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 11:09 Фото: Роскосмос
22 декабря 2024 года на космодроме Байконур специалисты "Роскосмоса" выполнили общую сборку ракеты "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 5, сообщает Zakon.kz.

А 23 декабря ракету транспортировали на стартовый комплекс 31-й площадки Байконура. После установки ракеты в вертикальное положение специалисты продолжили ее подготовку к пуску, который запланирован на 25 декабря в 10:45:42 по московскому времени.

Как отмечают в "Роскосмосе", это будет 2000-й запуск в истории ракет семейства Р-7. На третьей ступени ракеты-носителя нанесено соответствующее изображение. Кроме того, на ракету нанесены изображения, посвященные Республике Саха (Якутия), 390-летию города Вилюйска, 1015-летию города Ярославля.

На Байконуре готовят к запуску уникальную ракету, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 11:09

Фото: Роскосмос / Иван Тимошенко

Космический аппарат "Ресурс-П" № 5 предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, поиска месторождений полезных ископаемых, оценки состояния ледовой обстановки, мониторинга чрезвычайных ситуаций, создания и обновления топографических и навигационных карт.

В ноябре 2024 года с космодрома Байконур запустили транспортно-грузовой корабль "Прогресс МС-29". Он доставил на МКС новогодние подарки, научное оборудование и другие грузы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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