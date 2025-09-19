#АЭС в Казахстане
Право

Когда запустят "Байтерек": Токаев подписал закон

пуск ракеты с космодрома &quot;Байконур&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 10:41 Фото: primerminister.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством РК и Правительством России о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года", сообщает Zakon.kz.

Протокол предусматривает обеспечение начала летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса в 2025 году (ранее планировался 2023 год).

При этом российская сторона обеспечивает:

  • осуществление не менее трех испытательных пусков ракеты-носителя "Союз-5" с космического ракетного комплекса "Байтерек" до 2027 года;
  • размещение заказов по выведению с космического ракетного комплекса "Байтерек" космических аппаратов на орбиты ракетой-носителем "Союз-5" и ее возможными модификациями в количестве не менее трех пусков в год в период с 2028 по 2039 год.

В свою очередь казахстанская сторона обеспечивает:

  • размещение заказов по выведению с космического ракетного комплекса "Байтерек" космических аппаратов на орбиты ракетой-носителем "Союз-5" и ее возможными модификациями в период с 2028 по 2039 год в рамках реализации государственных проектов Республики Казахстан.

Закон подписан 18 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что первый запуск с российского-казахстанского космического комплекса "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года. Пуск будет тестовым и с участием ракеты-носителя "Союз-5", которую планируется доставить на комплекс в конце октября — начале ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
