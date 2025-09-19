Когда запустят "Байтерек": Токаев подписал закон
Фото: primerminister.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством РК и Правительством России о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года", сообщает Zakon.kz.
Протокол предусматривает обеспечение начала летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса в 2025 году (ранее планировался 2023 год).
При этом российская сторона обеспечивает:
- осуществление не менее трех испытательных пусков ракеты-носителя "Союз-5" с космического ракетного комплекса "Байтерек" до 2027 года;
- размещение заказов по выведению с космического ракетного комплекса "Байтерек" космических аппаратов на орбиты ракетой-носителем "Союз-5" и ее возможными модификациями в количестве не менее трех пусков в год в период с 2028 по 2039 год.
В свою очередь казахстанская сторона обеспечивает:
- размещение заказов по выведению с космического ракетного комплекса "Байтерек" космических аппаратов на орбиты ракетой-носителем "Союз-5" и ее возможными модификациями в период с 2028 по 2039 год в рамках реализации государственных проектов Республики Казахстан.
Закон подписан 18 сентября 2025 года.
Ранее сообщалось, что первый запуск с российского-казахстанского космического комплекса "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года. Пуск будет тестовым и с участием ракеты-носителя "Союз-5", которую планируется доставить на комплекс в конце октября — начале ноября 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript